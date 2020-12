Porodično nasilje i muzika: Eminem se kroz pesmu izvinio Rijani zbog podrške njenom nasilnom momku

Autor fotografije, Getty Images Potpis ispod fotografije, Eminem i Rijana su sarađivali mnogo puta

Reper Eminem se kroz novu pesmu izvinio popularnoj pevačici Rijani zbog toga što je stao na stranu njenog bivšeg momka Krisa Brauna koji je fizički napao pevačicu 2009. godine.

„Izvinjavam se Rijani iz dubine duše za pesmu koja je procurela/Žao mi je, Ri, nisam hteo da ti nanesem bol", kaže Eminem u novoj pesmi Zevs.

Reper se poziva na deset godina staru pesmu koja je procurela 2019. godine, u kojoj kaže „naravno da sam na strani Krisa Brauna".

Pesma Zevs deo je albuma iznenađenja koji je reper objavio u petak pod nazivom Music to be Murdered By - Side B.

Ovo je nastavak albuma Music to be Murdered By, koji je izašao u januaru ove godine.

Nakon što je pesma prošle godine procurela, Eminenov portparol je rekao da se radi o „pesmi koja je više od 10 godina stara", a koju je Eminem „snimio, a onda odbacio i prepravio".

U novoj pesmi, Eminem priznaje da „nije bio u pravu" kada je pisao originalni tekst.

Braun se izjasnio krivim za fizički napad na Rijanu 2009. godine, a osuđen je na pet godina uslovne kazne i rad u zajednici.

Eminem i Rijana su sarađivali nekoliko puta.

Među najuspešnijim saradnjama su im singl Love the Way You Lie iz 2010. godine i pesma Numb sa Rijaninog albuma Unapologetic iz 2012. godine.

Eminem na najnovijem albumu sarađuje sa Dr Dre, Tu Dola Sajn, Džej Premijer i Skajlar Grej.