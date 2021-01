Književnost, Japan i Jukio Mišima: Neobična priča o ozloglašenom piscu

Mišima se povukao nazad u kancelariju baze i rekao: „Mislim da me nisu čuli." Zatim je kleknuo i izvršio sepuku, samurajsko ritualno samoubistvo.

„Neki misle da je poludeo, drugi da je reč o poslednjem u nizu egzibicionističkih nastupa, još jednom proisteklom iz želje da se izazove šok, po čemu je bio poznat", napisao je japanski filozof Hide Išiguro u eseju koji je objavio Njujork Rivju ( The New York Review ).

Jednom prilikom je rekao svojoj ženi: „Čak i ako me ne shvate odmah, to je u redu jer će me u Japanu shvatiti za 50 ili 100 godina."