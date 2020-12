Korona virus i novi soj: Da li je opasniji, smrtonosniji i da li vakcine i dalje deluju

Ubrzano širenje nove varijacije korona virusa smatra se krivom za uvođenje strožih pravila četvrtog reda za mešanje miliona ljudi, stroža ograničenja za mešanje ljudi za Božić u Engleskoj, Škotskoj i Velsu, i za to što su druge zemlje uvele zabranu putovanja Velikoj Britaniji.

Kako je ona, dakle, stigla od nepostojećeg do najčešćeg oblika virusa u delovima Engleske za svega nekoliko meseci?

Zašto ova varijacija izaziva zabrinutost?

Sve to skupa gradi sliku o virusu koji se lakše širi.

Međutim, u to nismo apsolutno sigurni.

Novi sojevi mogu postati češći samo zato što se pojavljuju na pravom mestu u pravo vreme - kao što je London, koji je do sada imao mere ograničenja svega drugog reda.

To je u decembru stiglo do skoro dve trećine slučajeva.

Britanski premijer Boris Džonson je pomenuo da je ova varijacija možda i do 70 odsto prenosivija.

On je rekao da bi to moglo da poveća broj R - koji ukazuje na to da li se epidemije širi ili smanjuje - za 0,4.