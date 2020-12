Korona virus, Evropa i praznici: Da li je korona ukrala Božić

Beč ove godine nije srećan kao inače za vreme praznika

Austrijanci zaista pridaju veliki značaj proslavi Božića - za njih je to poseban i značajan period u godini.

Bez obzira na to koliko je temperatura niska, toplina u vazduhu, nekako stvarno može da se oseti kada ste ovde. Čitav grad je užurban, svi nose pune kese, poklone, i te kako primetna sreća kod ljudi.

Na kratko su otvorene prodavnice, grad se pokrenuo uz određene mere, dozvoljeno je kretanje ljudi, ali to je daleko od onoga š to Beč ume da pruži u ovom periodu.

Dozvoljeno je do deset ljudi na jednom mestu, ali zato odmah posle Božića počinju stroge mer e - celodnevni policijski čas koji će trajati do 18. j anuara.

S obzirom da situacija sa pandemijom traje već duže vreme, da već mesecima živimo po određenim pravilima i merama, nekako sam se već navikla na sve to i prihvatila kao i svi ostali .

U Parizu je i Božić ove godine otkazan

Usled pandemije korona virusa, mnog i događaji su otkazani u Francuskoj , a nakon ponovn og uvođenj a karantina od 20 časova do šest ujutru, sve češće se čuje floskula da je „i Božić ove godine otkazan".

To su jedine božićne oaze koje se ove zime mogu videti u Parizu.

Jelke - i to više prave, nego one plastične - mogu se naći gotovo na svakom koraku, od cvećara, preko onih prodavnicama nalik rasadnicima, pa do supermarketa.