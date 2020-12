Rusija, Jutjuber i prenos smrti uživo: Kako je ruski Jutjuber uživo prenosio smrt svoje devojke i šta je to treš strim

On je platio 45 rubalja da se njegova poruka pojavi iznad snimka.

Kao odgovor na to, Rešetnjak je poprskao još jednom. „Ne, Statse, ubićeš je!", pobunio se njegov drugar sa strima.

Na ekranu se pojavljuje poruka od drugog gledaoca: „Stase, zaustavi se na vreme. To je osoba koja je za tebe uradila više nego bilo ko drugi. Šta to radiš."

Tri hiljade da sedneš na flašu

Gledaocu koji je platio 45 rubalja „pošlo je za rukom", da Rešetnjak (u pasošu mu je to prezime, iako se sam ponekad predstavlja kao Rešetnikov i ponekad ga u medijima spominju pod takvim prezimenom) ispuni njegov zahtev. Obično strimeri to naplaćuju mnogo više, oko dve do tri hiljade rubalja.