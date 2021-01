Film i Oskar 2021: Šta možemo da očekujemo od ceremonije u vreme pandemije

Iako je televizijska gledanost ceremonije proteklih godina u opadanju, to je i dalje događaj iz industrije zabave o kom se najviše priča na planeti.

„Odlučili smo da to uradimo kako treba ili da na uradimo nikako", objašnjava irski filmski producent Majk Dauni, predsednik Evropske filmske akademije.

„Budući da se pojavila čak i nemačka kancelarka Angela Merkel, doduše virtuelno, bio je to precizno vođen poduhvat"

Svaka osoba u zgradi bila je testirana svaki dan do događaja, maske su morale da se nose svuda sem na bini, apsolutna fizička distanca je bila obavezna.

„Uzdigne vas, da vam podršku i super je važno", kaže on.

„Desilo mi se već jednom sa filmom Lov i to je radosno iskustvo kad vam se desi i nadam se da će se desiti ponovo."

Bilo da govorite o Kanskom filmskom festivalu, Evropskom filmskom festivalu ili Oskarima, potrebno je mnogo hrabrosti u onom što sve te organizacije pokušavaju da urade u ova vremena, navodi on

„Oni zaslužuju stojeće ovacije za to."

Međutim, od nominacije do dodele Nagrade Akademije, to je obično vrtlog međunarodnih putovanja, žurki, fotografisanja i drugih izlazaka pretendenata na crveni tepih, dok lobiraju sami za sebe.

Čak i ako Oskari uspeju da organizuju fizičku ceremoniju do aprila, pompa oko filmova biće mnogo manje vidljivija.

To je portret demencije sa ser Entonijem Hopkinsom i Olivijom Kolman koji je pobrao sjajne kritike.

Iako je film ovog meseca imao premijeru na Međunarodnom filmskom festivalu u Kairu, Zeler, debitantski režiser, nije mogao da prisustvuje i on vrlo dobro zna da promocija filma neće biti onakva kakvu je zamišljao.

„Jeste, to nije ono što sam očekivao", kaže on, „ali ove godine ne smete da očekujete ništa, zato što ćete se uvek iznenaditi.

Los Anđeles Tajms je procenio da je Netfliks potrošio i do 30 miliona dolara na promociju filma Rim Alfonsa Kuarona - što mu nije pomoglo da osvoji nagradu za najbolji film.

Ali ove godine on ima gomilu novih filmova visokog profila.

To bi moglo da znači da će se rediteljka Kloi Žao naći u nominaciji za najboljeg režisera za njen hvaljeni film Zemlja nomada , sa Franses Makdormand u glavnoj ulozi.

„Mislim da je to Zemlja nomada protiv Netfliksa", kaže filmski kritičar Kalim Aftab.

„I mislim da će Zemlja nomad da dobije. Ni zbog čega drugog već zato što je to daleko bolji film, i to na isti način na koji je Parazit bio najbolji film prošle godine.