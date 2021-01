Majkl Džordan, košarka i kolekcionari: Patike koje vrede kao dijamanti

„Prodao sam ih dovoljno da bi me to održavalo kroz koledž i omogućilo da otplaćujem auto.

,,U smislu same investicije, to bi verovatno bio i pametniji potez! To je jedini brend koji je zaista zasnovan na sportisti. A on je Vrhovno Biće, bog oko kojeg je ceo taj mitski momenat izgrađen".