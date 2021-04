Fudbal, Amerika i Iran: Utakmica koja je zatvorila nebo iznad Amerike

Pariz, 11. jul 1998. U večeri kada je održano finale Svetskog prvenstva u fudbalu, u sobi na prvom spratu jedne zgrade na Jelisejskim poljima, začeta je ideja zbog koje će doći do pretnji smrću, jednog neobičnog trika FBI-ja i zatvaranja američkog vazdušnog prostora.

Ali na dan utakmice, u predsedničkom obraćanju, Bil Klinton je izjavio kako se nada da će to biti korak napred ka „okončanju neprijateljstava između dve nacije".

„Meč na Svetskom prvenstvu je predstavljao najteži poraz tokom mog mandata", kaže on.

„Ovog puta, jedna strana je htela da pozove drugu, koja je to morala da prihvati, a zatim su obe strane morale da se bave svojim vladama".

„Video sam 80-godišnje bake kako prolaze kroz taj tretman, video sam sopstvenu majku kako prolazi kroz sve to", kaže Masudi.

„Za nekoga ko nije navikao na takve stvari, to izgleda kao da vas neko tretira kao kriminalca".

Za Stajnbrehera je to bio trenutak u kojem je shvatio da će ideja začeta na koktel partiju u Parizu morati da prođe kroz seriju teških pregovora oko različitih problema, pre nego što dođe do ostvarenja u Kaliforniji.

„Izgledalo je kao da se nova kriza otvara svakog sata", priseća se on.

„To je išlo od uzimanja otisaka igračima, pa sve do toga da su mule imale problem sa igranjem mečeva na stadionu na kojem se vide reklame za alkoholna pića".

To je trebalo da bude finalni meč u okviru prijateljskog turnira na kojem su učestvovali još i Ekvador i Meksiko.

„Rekao sam Tomu da to ne dolazi u obzir", priseća se Masudi.

„Ako ja to kažem Irancima oni će momentalno otkazati utakmice. Ugovor sa tim uslovom je potpisan i ja, kao Iranac, ne želim čak ni da im predlažem nešto tako".

Oni su bili tvrdoglavi, sve dok nije došlo do misteriozne intervencije posle koje je iranski tim bio izuzet od utvrđene procedure i to na samo par nedelja od igranja utakmice.

„Završili smo sve, i mi i oni, ali nisu sve to gledali istim očima kao naša federacija".

I baš tamo, u tranzitnom salonu, on se susreo sa svojom sopstvenom krizom.

,,Nisam znao šta da radim. Na parčetu papira sam šefu delegacije napisao da 'Fudbalski savez SAD-a i Tomas P. Meredit ne snose nikakvu odgovornost ukoliko taj igrač propusti let'".

„On je to potpisao, baš kao i ja, a to je značilo da ako se igrač ne bude vratio na ovo mesto na kojem sad stojimo, to neće biti Tomova greška".