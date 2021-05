Transseksualnost: „Želim da pokažem mladim transrodnim ljudima da postaje bolje“

Pre 18 minuta

„Kad jesam započela sa tranzicijom, imala sam veoma dobru grupu prijatelja oko sebe i to mi je veoma pomoglo, zato što mi je to skrenulo misli sa mnogo negativnih ljudi."

„Prvi put sam videla trans osobu na Jutjubu"

„Na neki način me nije bilo briga, zato što su me mama i tata odgojili na veoma inkluzivan način i veoma sam tolerantna prema svima, ali mislim da nekoliko nedelja kasnije nisam mogla da prestanem da razmišljam o toj ideji.

„Bila sam u fazonu: 'To toliko ima smisla, imala sam ta osećanja čitav život a nisam znala šta su, sada sam saznala da se svako ne oseća onako, i to može nešto da znači'.

„Teško je gledati diskriminaciju"

„Neki ljudi počnu da misle: Oh, ona je trans, da li to znači da sam ja gej? A toga sa Adamom nema, on je samo želeo da me bolje upozna, mene kao mene."