Korona virus i muzika: Da li će biti koncerata 2021. - Glastonberi festival već otkazan

Mark Sevidž

BBC muzika

Budućnost festivala i koncerata još je neizvesna - ali organizatori se nadaju da će se sve vratiti u normalu do kraja 2021.

Ako je 2020. godina imala neku dobru stranu, to je bila muzika.

Dua Lipa i Lejdi Gaga su nas na krilima muzike odvele iz izolacije u alternativni univerzum gde oznojene klupske noći nisu zastrašujuća legla bolesti; dok su nam Drejk i Fibi Bridžers pomogli da se izborimo sa vlastitim osećanjima.

Britanski rep je imao (još jednu) spektakularnu godinu, zahvaljujući Headie One i AJ Tracey; a čak je i Fiona Epl izašla iz polupenzije sa najvrtoglavijim, najhrabrijim i najinventivnijim albumom u karijeri.

U redu, koncerata nije bilo nigde na vidiku, a Glastonberi je propustio da proslavi 50 godina postojanja.

Sa svetlije strane, izolacija je navela neke muzičare na mahnitu kreativnost.

Charli XCX je snimila album za šest nedelja, a zauzvrat dobila nominaciju za nagradu Merkjuri; Pol Makartni je završio trilogiju albuma koju je započeo pre 50 godina; a Tejlor Svift je objavila dva nova albuma za samo pet meseci.

Međutim, iako smo tek zakoračili u novu godinu, već je objavljeno da je zbog pandemije korona virusa ponoivo otkazan veliki festival u Velikoj Britaniji - Glastonberi.

„Sa velikim žaljenjem moramo da objavimo da ovogodišnji festival Glastonberi, koji je bio planiran za jun, neće biti održan", naveli su organizatori festivala Majkl i Emili Evis.

Naveli su da je, uprkos svim naporima, „postalo jasno da neće biti u mogućnosti da organozuju festival kako su želeli".

„Izvinite što smo vas izneverili. Za nas će ovo biti još jedna loša godina. Ulaznice za ovu godinu prebacuju se na sledeću. Majkl i Emili."

Prošlog meseca, organizatorka Emili Evis rekla je za BBC da se nada da bi festival mogao da bude održan uprkos „ogromnoj neizvesnosti" oko organizovanja koncerata i drugih muzičkih događaja.

Rekla je i da je Glastonberi izgubio „milione" 2020.

Njen otac Majkl ranije je upozorio da se festival suočava sa bankrotom ako budu morali ponovo da ga otkažu.

Uprkos otkazivanju Glastonberija, muzički festivali su „još mogući" ovog leta, kaže šef Asocijacije nezavisnih festivala.

Pol Rid je rekao da je Glastonburi „drugačija zverka u odnosu na većinu festivala" i da mu je „najverovatnije ponestalo vremena za organizaciju zbog veličine i složenosti događaja".

Manji festivali bi i dalje mogli da budu održani, ali pod uslovom da vlada garantuje sredstva organizatorima u slučaju da moraju da ih otkažu, rekao je on.

„Za većinu festivala tačka preseka je najverovatnije kraj marta."

Prošle nedelje su poslanici iz odbora za kulturu Donjeg doma britanskog parlamenta poslali pismo premijeru Borisu Džonsonu, pozivajući ga da pokrene sistem osiguranja zbog korona virusa radi zaštite organizatora muzičkih koncerata i festivala.

Glastonberi je najveći muzički festival u Velikoj Britaniji, ali nije jedini koji je već otkazan.

Festival Kauntri tu Kauntri (Country To Country), koji je trebalo da bude održan u martu, takođe je saopštio da je otkazan.

Organizatori trodnevnog događaja, koji privlači neka od najvećih imena folk muzike u zatvorenim lokacijama u Londonu, Dablinu i Glazgovu, saopštili su je da odluka o otkazivanju doneta u zbog „trenutnih ograničenja masovnih okupljanja i međunarodnih putovanja".

Šta onda možemo da očekujemo u muzičkoj industriji u 2021. godini?

1) Virtuelni nastupi će postati još ambiciozniji

Autor fotografije, LiveNOW Potpis ispod fotografije, Lajvstrim Due Lipe „Studio 2054" postigao je ogroman uspeh

Rani dani izolacije bili su ostvarenje svih voajerskih snova, dok su nas najveće svetske pop zvezde pozivale u svoje dnevne sobe, kuhinje i kupatila da bi nam odsvirale neke melodije (vrhunac: Čarli Vots iz Stonsa svira bubnjeve na svojoj fotelji).

Pred kraj godine, produkcije su postale malo ambicioznije.

U novembru je set Dua Lipe „Studio 2054" podigao novu letvicu za lajvstrimove, sa dvadesetak plesača, džinovskim neonskim hula-hopovima, još džinovskijim svetlećim kuglama, diskom na rolerima i izdašnom porcijom gostiju - od Kajli i Majli do ser Eltona Džona, koji je odmumlao „Rocket Man".

Koncert je koštao 1,5 miliona dolara i trebalo je pet meseci da se realizuje - ali je višestruko povratio tu sumu, sa 284.000 prodatih karata i ugovorima o strimingu za Indiju i Kinu.

Na kraju je koncert pogledalo više od pet miliona ljudi iz čitavog sveta.

„Definitivno ćemo to ponoviti", rekao je Duin menadžer Ben Moson za Roling Stoun.

„Svakako ćemo za ostatak naših muzičara uraditi još i više."

Autor fotografije, Epic Games Potpis ispod fotografije, Koncert Trevisa Skota unutar video igre „Fortnajt" videli su milioni

Mogućnost naplate svakako je bio važan faktor. Američki reper Trevis Skot navodno je zaradio 20 miliona dolara za jedan jedini devetominutni koncert unutar video igre „Fortnajt" u aprilu.

Poređenja radi, njegova 58-dnevna turneja Astro vorld 2018-19 zaradila je 53,5 miliona dolara.

Ali virtuelni koncerti nisu imali samo finansijskog smisla: obožavaoci koji ne mogu da priušte da putuju u velike gradove kao što su London i Njujork sada odjednom mogu da prisustvuje ekskluzivnom nastupu - i, zato što je publika ogromna, karte su prijemčivije (Duine cene kretale su od 7,50 funti).

Možemo očekivati da će ovo postati deo regularnog repertoara muzičke industrije, čak i kad se koncerti budu vratili.

A kad smo već kod toga…

2) Koncerti će se vratiti… samo ne onako kako ih poznajemo

Autor fotografije, PA Media Potpis ispod fotografije, Gosfort Park u Njukaslu održao je tokom leta niz uspešnih socijalno distanciranih koncerata

U zavisnosti od toga koga pitate, muzika uživo će se vratiti do Uskrsa, ili možda do leta, ali bi svakako mogla do kraja godine.

A čak i uz vakcinu, proći će dosta vremena pre nego što se turneje vrate u normalu.

Iako su bendovi kao što su Steps i Little Mix najavili koncerte po arenama za novembar, drugi, kao što je Nik Kejv, već su otkazali planove za turneju 2021. godine.

Isprva, makar, socijalno distanciranje biće primenjivano u zatvorenim prostorima, sa nametnutim jednosmernim sistemom kretanja do šanka i toaleta.

Autor fotografije, CBS / The Late Show With Stephen Colbert Potpis ispod fotografije, The Flaming Lips su eksperimentisali s održavanjem koncerata na kojima su svi - i bend i publika - bili zatvoreni u Zorb lopte

Brzi testovi na Kovid-19 na festivalskim ulazima još su jedna mogućnost, mada ta ideja nije do kraja pouzdana.

Druge mogućnosti uključuju skenere temperature, prskanje obožavalaca „maglom" od dezinfekcionih sredstava dok ulaze u prostor i interaktivne narukvice koje vibriraju kad se smanji socijalna distanca.

Tiketmaster je proučavao i da li je moguće povezati digitalne karte sa vašim statusom vakcinacije ili negativnim Kovid testom preko aplikacije na pametnom telefonu.

Međutim, ova kompanija je istakla da ne može da nametne takve mere - koje bi mogle da budu sprovedene samo ako to organizator događaja bude želeo.

3) Tejlor Svift će objaviti desetine novih starih pesama

Autor fotografije, Getty Images Potpis ispod fotografije, Svift je bila zauzeta snimanjem hitova Shake It Off i I Knew You Were Trouble

Najveća autorka dnevnika u popu Tejlor Svift izvela je potpuni zaokret ove godine, snimivši set od dva albuma eskapističkih folk priča - usput zaradivši nominaciju za album godine na Gremijima.

Njen naredni projekat je ili njen najambiciozniji ili najbesmisleniji: ponovno snimanje svake pesme sa njenih prvih šest albuma.

Zašto to radi?

Da bi zadržala umetničku i finansijsku kontrolu na vlastitim materijalom, nakon što joj je bivša izdavačka kuća prodala master trake za navodnih 300 miliona dolara.

Svift će ponovo imati kontrolu nad novim snimcima, što znači da će, kad film ili TV serija bude želela da upotrebi njenu muziku, ona dobijati tantijeme - a ne hedž fond koji je kupio originale.

Prvi odlomak sa sesija - skoro identična kopija pesme „Love Story" iz 2008. godine - obelodanjen je u novembru, tako da ćemo uz malo sreće imati još prilike da se igramo „uočite razliku" i 2021. godine.

4) Adel i Rijana neće objaviti albume

Autor fotografije, Getty Images Potpis ispod fotografije, Adel i Rijana - dajte već više te albume

Poput tinejdžera sa školskim domaćim zadatkom, Adel i Rijana uporno govore: „Završiću kasnije, mama" već poslednje tri godine.

Nakon što je jednom objavila sedam albuma za sedam godina, Rijana je pažnju posvetila drugim stvarima - modi, šminki, doniranju miliona humanitarnoj pomoći za Kovid-19, nezgrapnom plesu na Instagramu - dok rad na njenom devetom albumu napreduje brzinom lenjivca koji se probija kroz melasu.

U međuvremenu, počela je da troluje vlastite obožavaoce.

Prošlog decembra se našalila na Instagramu da je ploča spremna, ali da „odbija da je objavi".

Kad se obožavalac raspitivao u maju gde je album sada, Rijana je odgovorila: „Izgubila sam ga."

Adelin četvrti album takođe se čini da je nestao u akciji.

U junu je njen menadžer Džonatan Dikins rekao Mjuzik viku da je ploča odložena na neodređeno i da će „biti spremna kad bude bila spremna".

Adel je kasnije prekorila obožavaoca koji ju je pitao da li će se album pojaviti ove godine: „Naravno da neće. Korona još nije gotova", napisala je ona.

„Nosite masku i budite strpljivi."

I tako, posle tri godine predviđanja novog albuma za Riri i Adel, zvanično dižem ruke - u nadi da će objaviti nešto samo da bi me opovrgle (definitivno čitaju ovo, siguran sam).

5) Ali zato Drejk hoće…

Autor fotografije, Getty Images Potpis ispod fotografije, Drejk je i dalje uspeo da ima četiri hit singla 2020. godine, uprkos tome što je najveći deo vremena radio na novom albumu

Nakon relativno mirne godine, Drejk će se vratiti u januaru sa novim albumom, „Certified Lover Boy" (mislim da bismo svi voleli da vidimo fotografske dokaze rečenog sertifikata).

To je njegov prvi studijski album još od „Scorpion" iz 2018. godine, a zvezda kaže da bi on mogao da podeli publiku - baš kao što je to uradio njegov album iz 2016. godine „Views".

„Mrzeli su 'Views' baš kao što će 'CLB'", rekao je tokom Instagram lajva u novembru. „Ali to je muzika za koju morate da se zagrejete."

Drugi albumi koji se s nestrpljenjem očekuju 2021. godine su:

Lana Del Rej - „Chemtrails Over The Country Club"

Foo Fighters - „Medicine At Midnight"

Trevis Skot - „Utopia"

London Grammar - „Californian Soul"

Arlo Parks - „Collapsed In Sunbeams"

Weezer - „Van Weezer"

Evanescence - „The Bitter Truth"

Pol Veler - „Fat Pop (Volume 1)"

Teenage Fanclub - „Endless Arcade"

U studiju su još i: Kardi V, Lorde, Bili Ajliš, Twenty One Pilots, Sent Vinsent, Noel Galager, Šinejd O'Konor, Zejn Malik, Arctic Monkeys, Robert Plant, Machine Gun Kelly, Chvrches i The Cure.

6) Mjuzikli će biti unosni na velikim ekranima

Čitava armija filmskih mjuzikla čeka premijeru 2021. godine, sa „Svi pričaju o Džejmiju", „U visinama", „Pričom sa Zapadne strane", koji se spremaju za bioskope/striming u vašem kraju.

A zahvaljujući uspehu „Boemske rapsodije" i „Roketmena", zakotrljala se lavina muzičkih biografskih filmova, sa desetak njih koji su završeni ili se snimaju.

Dženifer Hadson igra Aretu Frenklin u „Respect" - ulogu za koju ju je lično odabrala Kraljica soula, pre više od decenije.

„Upoznale smo se u Njujorku i jedna od prvih stvari koje mi je rekla bila je: 'Osvojićeš još jednog Oskara igrajući mene, zar ne?'", rekla je zvezda „Devojaka iz snova" za EW prošle godine.

„Zamislite da vas Areta Frenklin gleda u oči i to vam kaže! Bila sam u fazonu: 'Eh, uh, eh… Mogu da pokušam.'"

U „Elvisu" Baza Lurmana, Ostin Batler navukao je Prislijeve plave somotske cipele, dok Tom Henks igra zvezdinog ratobornog menadžera pukovnika Toma Parkera; Lusi Bojnton, koja je igrala u „Boemskoj rapsodiji", igraće muzu Stonsa Marijanu Fejtful u „Faithfull" Ijana Bonhotea.

„Sjedinjene Države protiv Bili Holidej", najavljen za mart, istražuje kako je bluz pevačicu proganjao FBI zbog političkih poruka u njenoj muzici.

U režiji Lija Danijelsa (Dragocena, Imperija), film obeležava debitantsko pojavljivanje pevačice Andre Dej na velikom platnu i u naslovnoj ulozi.

Možemo da očekujemo i da ćemo videti Dejvida Bouvija, Boba Dilana, Tedija Pendergrasa i Leonarda Bernstina na velikom platnu, dok je Madona zauzeta pisanjem vlastite životne priče za film koji će sama režirati.

7) Obratite pažnju na Grejsi i Holi Hamberston

Potpis ispod fotografije, Grejsi i Holi Hamberston su spremne za veliki proboj na top liste 2021. godine

Otprilike u ovo vreme svake godine, muzička industrija okuplja se da bi pokušala da predvidi koji će se umetnik probiti u glavni tok u narednih 12 meseci.

I ako pogledate liste kao što su BBC-jev Sound Of 2021, MTV-jeve Push awards i Amazonov Ones To Watch, videćete da se neka imena ponavljaju.

Zato obratite pažnju na samoostvarenu pop pevačicu Holi Hamberston, čiji je EP Falling Asleep At The Wheel NME nazvao „fascinantnim debijem", i Bri Ranvej, čije hrabre i žestoke pesme prosto prašte sa vaših zvučnika.

Južnoafrička nova nada Baby Queen ove godine je podigla letvicu za pop tekstove pametnim, satiričnim pesmama kao što su „Buzzkill", „Medicine" i „Pretty Girl Lie".

Pevačicine sladunjave melodije su Trojanski konj za raspravu o temama kao što su mentalno zdravlje, društvene mreže i telesna dismorfija - uključujući ubistveni stih: „I get more likes when I don't look like me."

Obožavaoci Samfe i Džejmsa Blejka zaljubiće se u Bervina - londonskog pevača, čiji trijumf nad napuštanjem i beskućništvom daje pogonsko gorivo njegovoj nežnoj, osećajnoj muzici.

A motrite i na brajtonsku pop alhemičarku Grejsi, čiji je singl Alone In My Room (Gone) postao himna izolacije u prvoj polovini 2020. godine. Njen skorašnji EP, The Art Of Closure, nema slabe pesme i najava je stvari koje tek dolaze.