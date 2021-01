Muzika, film i Amerika: RZA iz Vu-Teng Klana o promenama u društvu i budućnosti hip-hopa

On kaže kako hip-hop nastavlja da „ujedinjuje i zabavlja i mlade i stare".

On je i priznat režiser i nedavno je završio i svoj treći film - Grad boje krvi (Cut Throat City)

„I dalje vidimo borbu zajednice kao što je Louer Najnt Vord širom Amerike", kaže on.

RZA o…Nju Orleansu

Razlog zbog kojeg pričam sve ovo je to što smo ja, (članovi benda) ODB i GZA oduvek želeli da imamo sopstvenu kuću.

Želeli smo da pobegnemo iz stambenih blokova, da imamo svoju kuću i svoje dvorište. Mislili smo da je to život.

U kvartu Louer Najnt Vord svi i dalje žive u kućama, ali to je i dalje siromaštvo.

Oni su i dalje desetkovani i to me je zaista pogodilo.

RZA o…Gradu boje krvi

To vam je kao tobogan.

RZA o… Tome da li mu nedostaje Vu-Teng Klan

On voli da priča o nauci, pa smo ćaskali o kvantnoj fizici i novim otkrićima.

I nije to da ih razmenjujemo samo međusobno.

Delimo ih sa svim fanovima koji pronalaze smisao u našem prijateljstvu i to je ono što mi definitivno nedostaje.

RZA o…Hip-hopu u 2020.

Nedavno su me pozvali Brokhempton da čujem njihov novi album i bio sam oduševljen.

Zamolili su me da ga preslušam od početka do kraja, a ja sam im poručio da će mi biti drago da to uradim.