Nacizam i muzika: Kristijan Pikolini - neonacista koji se preobratio i postao borac protiv ekstremizma

„Izvukao je džoint iz mojih usta, pogledao me u oči i rekao: 'To komunisti i Jevreji žele da radiš, da bi bio poslušan'", seća se Pikolini.

„Bojao sam se da mu kažem jer je moje prezime Pikolini - sporna tačka tokom odrastanja. To je nešto zbog čega su me maltretirali."

Umesto da se sprda sa njegovim italijanskim prezimenom, čovek mu je rekao da je to nešto na šta treba da je veoma ponosan, ali da će mu neko, ako ne bude pažljiv, oduzeti taj osećaj italijanskog i evropskog ponosa.

„Video je da sam usamljen i sigurno sam radio nešto što me je već stavilo na rub - pušeći džoint u uličici. Znao je da tragam za tri veoma važne stvari: osećajem identiteta, zajednicom i svrhom."

„Bilo je to prvi put u mojoj mladosti da sam osetio da je neko zaista obratio pažnju na mene i na neki me način osnažio", kaže on.