Korona virus, abortus i Poljska: „Primam 300 pretnji dnevno, ali talas protesta je nezaustavljiv"

Borba za abortus

Do nedavno, poljski ustav predviđao je da je abortus dozvoljen samo u slučajevima kada je život trudnice ugrožen, ako je trudnoća posledica silovanja ili ako se kod fetusa ustanove teške bolesti.

Informacije kojima organizacija Strajk Kobiet raspolaže pokazuju da je 70 odsto građana podržavalo proteste, a da je svaki treći Poljak starosti do 30 godina bio na protestima.

„Pali su na manje od 25 odsto podrške među biračima. To znači da su oni gotovi, to znači da su oni istorija", tvrdi ona.

Šta kažu crkva i država

Takav zakon bio je rezultat kompromisa pokreta Solidarnost i Katoličke crkve koja je 1989. godine pristala da podrži demokratizaciju zemlje u zamenu za ustupke oko pitanja do kojih joj je stalo - što je podrazumevalo i ženska reproduktivna prava žena.

On je optužio demonstrante da su doprineli širenju epidemije ali i da žele da unište zemlju.

Preispitivanje crkvenih stavova

„Kada sam saznala da sam trudna, ja sam tog trenutka zavolela to dete.

„Bio je to najteži trenutak u mom životu", kaže ona.

„Nikada do sada nisam preispitivala odluke crkve, ali ovde su stvari malo komplikovanije.

Razlaz sa demokratijom

„On je do danas, uprkos zvaničnim rezultatima istrage da je do pada aviona došlo usled nesrećnih okolnosti, ostao ubeđen da je njegov brat ubijen u zaveri Rusije", rekla je Gaf za Njujork Tajms.

„Posle vesti obično se puštaju filmovi protiv abortusa i Marte Lempart. To je ispiranje mozga", kaže ovaj Poljak.

Za vreme božićnih praznika, bez obzira na epidemiju korona virusa, poštujući mere ograničenja na do pet posetilaca, jedni kod drugih odlaze u goste.

Stroge mere i kupovina vakcine

Pored odluke da stopira primenu kontraverzne odluke Vrhovnog suda do „momenta kada društvena situacija to dozvoli", vlada je, utisak je, strogim merama uvedenim za suzbijanje epidemije demoralisala demonstrante.

Prema najavi iz Vlade Poljske, do kraja januara preko aerodroma u Varšavi stići će blizu 1.5 miliona vakcina.

„Prvi će biti vakcinisani zdravstveni radnici, zatim penzioneri koji će imati šansu da odbiju vakcinu ukoliko to žele, dok bi prosvetni radnici trebalo da budu vakcinisani pre 1. septembra, odnosno, pre početka nove školske godine", kažu iz vlade Poljske.

U Poljskoj je do sada registrovano više od 1.2 miliona zaraženih Kovidom-19 , dok je blizu 30.0000 Poljaka bitku sa virusom izgubilo.

„Kada je Kačinski nedavno pozvao pristalice da nam se suprotstave, bio je to okidač ultradesničarskim grupama bliskim partiji da krenu sa pretnjama i zastrašivanjem," kaže Lempart za BBC na srpskom.

„Naravno, prijavili smo policiji, mi imamo advokate koji se bave time, ali ono što me zabrinjava je to što je to moja adresa, oni znaju gde ja živim, kuda se krećem…".