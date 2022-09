LGBT, sport i rasizam: Majkl Ganing - crni gej plivač koji je srušio sve predrasude

„Srećković" je i zbog toga što je, kako kaže, do sada iskusio „samo malo" diskriminacije na svom putu ka vrhu.

„Bilo je situacija kada su na mene bacali kiselinu u školi na časovima hemije", kaže on.

„Da budem iskren, nisam siguran da li se to dešavalo zato što sam crn ili zbog seksualne orijentacije".

Ali i pored svega, tokom intervjua on sve okreće na pozitivnu stranu.

Kako se nada da će inspirisati sve one koji se suočavaju sa sličnim predrasudama sa kojima se i sam susretao.

To ga je zauvek promenilo.

Maltretiranje je počelo gotovo istog trenutka kada je i započeo njegov put koji će ga odvesti do toga da bude dvostruki učesnik Svetskog prvenstva, nosilac nekolicine jamajkanskih rekorda i budući učesnik Olimpijskih igara.

„Stalno čujem opasku ,Zar crnci ne tonu kada su u vodi' kada ljudi na meni osete miris hlora i kada me vide kako posle treninga dolazim u školu", priseća se on.

„To je bilo veoma bolno i nateralo me je da se preispitujem, ali mislim da sam čak i tada voleo da rušim stereotipe, mada mi je i šepurenje sa medaljama godilo".

Ganing je uspevao da kanališe frustracije na najbolji mogući način, kao i da istrpi verbalne prozivke, ali kada je to preraslo u fizički incident - na njega je bačena kiselina - promenio se i njegov stav.

„Nisam bio povređen, niti ispečen, ali je moja školska uniforma promenila boju i bilo me je sramota da se tako šetam okolo znajući da su me ljudi uzeli na zub", kaže on.