TikTok: Aplikacija koja je promenila svet 2020. godine

Danas, na kraju 2020, TikTok je aplikacija sa najviše preuzimanja na godišnjem nivou - uz to, promenila je daleko više od načina na koji konzumiramo onlajn medij.

To znači da tokom jedne sesije možete konzumirati ogromnu količinu zanimljivih videa - poistovećujući se sa autorima, trendovima i zajednicama koji se razvijaju.

Ipak, sada ne prođe ni dve nedelje a da me neko ne prepozna na ulici.

Na početku, moraš da budeš to što jesi - to je nešto što konstantno ponavljaju i drugi korisnici.

Ako nam je instagram dao modele, TikTok nam je podario talentovanog komšiju, a evo i kako su ti ljudi pomoću algoritma aplikacije promenili 2020 - i do kakvih bi promena to moglo da dovede u narednom periodu.

Novo doba digitalnog aktivizma

Karim Rahma je postovao prizore iz Mineapolisa uz remiks pesme This is America Čajldiša Gambina (Childish Gambino) koji je snimio Post Maloun, i to je postao ključni kulturni zamajac za mlade korisnike koji su željno iščekivali promenu u Americi i svetu.