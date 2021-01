Korona virus i porodica: Žena obolela od korona virusa gledala kako joj majka umire u susednom krevetu

Marija Riko, 76, iz Lesteršira, skinula je masku sa kiseonikom da bi poslednji put razgovarala sa ćerkama - iako je znala da će to ubrzati njenu smrt.

„Mama je zatražila da joj skinu masku, a oni su joj rekli, 'Kada je skinemo, to će biti to. Nećete imati još mnogo vremena.'

„Odgovorila je: 'Da, znam to, ali dosta mi je ", kaže ona.

„Držale smo je za ruku do poslednjeg daha", dodala je ona.

„Teši me to što smo mogle da budemo s njom, a znam da je to i mojoj mami donelo utehu."