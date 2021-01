Muzika, zabava i autorska prava: Nil Jang prodao prava na pesme za 150 miliona američkih dolara

Stabilna investicija

Zašto je Nil Jang tako važan za muziku?

Čak sedam njegovih albuma nalazi se na listi 500 najboljih albuma svih vremena magazina Rolingston - Everybody Knows This is Nowhere, After The Gold Rush, Déjà Vu (sa Crosby, Stills, Nash & Young) Harvest, On The Beach, Tonight's the Night i Rust Never Sleeps.