Muzika i Velika Britanija: Deni Bojl režira seriju o Seks pistolsima

Zašto Seks pistolsi?

Pistolsi su uzdrmali do temelja britansku muzičku scenu i, zavisi kome verujete, ugrozili samo tkivo društva krajem 1970-tih godina.

Izdali su samo jedan album, ali ubojitost pesama Anarchy In The UK, God Save The Queen i Pretty Vacant postale su simbol društvenih i političkih previranja u Britaniji.