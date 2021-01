Amerika i smrtna kazna: Liza Montgomeri - da li životne okolnosti mogu da stvore ubicu

U decembru 2004. godine, Montgomeri, koja je u to vreme imala 36 godina, prvo je davila Bobi Džo Stinet a potom joj je isekla bebu iz utrobe i otela je.

Metingli i Montgomeri su živele zajedno do osme godine Metingli a četvrte njene polusestre.

Bilo je to jedno užasno domaćinstvo, kaže ona, gde su fizičko, psihološko i seksualno zlostavljanje koje su sprovodili Džudi Šonesi, Montgomerina majka, i njeni partneri bili rutinska stvar.

A to će biti na dva kraja sudnice, u kojoj su tužioci američke vlade pokušavali da ubede porotu da osudi Montgomeri na smrt.

U decembru 2004. godine, Montgomeri se odvezla 281,5 kilometara iz doma u Kanzasu do Skidmora, gde je ugovorila gledanje štenaca u posedu Stinetove.

To je jedini federalni zatvor sa aktivnom komorom za izvršenje smrtne kazne.

Međutim, daleko do toga da su pozivi da Tramp bude milosrdan jednoglasni.

Prema istraživanju Galupa, iako je podrška smrtnoj kazni u Americi na najnižim granama u poslednjih više od 50 godina, oko 55 odsto Amerikanaca i dalje veruje da je to odgovarajuća kazna za ubistvo.

„Bobi zaslužuje da bude ovde danas. Bobina porodica je zaslužuje", kaže Megan Morou, srednjoškolska drugarica Stinet. „A Lisa zaslužuje da za to plati."

„Bilo je nasilno i kao scena iz nekog horor filma", rekao je on u izjavi.

„Pozlilo mi je kad sam to video. Nisam znao šta da radim ili kako da razgovaram sa sestrom o tome."

Njena deca bila su uznemirena time. Henri kaže da je to bio rani znak njenih mentalnih bolesti, među kojima su bipolarni poremećaj, složeni post-traumatski stresni poremećaj, disocijativni poremećaj i traumatska povreda mozga.

Negde u to vreme, počela je iznova i iznova da tvrdi da je ponovo trudna, iako se podvrgla sterilizaciji nakon rođenja četvrte bebe.

Jedna teorija njenih advokata u vezi sa lancem događaja koji su doveli do ubistva je da je Montgomeri strahovala da će njen bivši muž razotkriti njene laži o trudnoći i iskoristiti ih protiv nje dok se borio za starateljstvo nad njihovom decom.

Njeni advokati u to vreme takođe su izneli alterantivnu teoriju o zločinu, da je Montgomerin brat zapravo bio taj koji je počinio ubistvo, iako je on za to vreme imao alibi.