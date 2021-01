Muzika: Šakira poslednja u nizu zvezda koja je prodala prava na pesme

Svih 145 njenih pesama, među kojima su i najveći hitovi Hips Don't Lie , Whenever, Wherever i She Wolf , uključene su u ugovor.

Zašto Šakira?

Njen prvi album na engleskom jeziku, Laundry Service, kupilo je više od 13 miliona obožavalaca 2001. godine, dok su hitovi poput Whenever, Wherever, Underneath Your Clothes, Hips Don't Lie i himna Svetskog fudbalskog prvenstva 2010. godine Waka Waka (This Time For Africa), osvojili vrhove muzičkih lista u 15 zemalja.