Posao i psihologija: Četiri dobra načina da odbijete zadatak šefa ili zahtev klijenta

Seselija Barija

BBC Njuz Mundo

Autor fotografije, Getty Images Potpis ispod fotografije, Reći ne na radnom mestu može da bude škakljivo, ali postoje načini kako sebi možete da olakšate

Ako uvek prihvatite sve zahteve šefova, kolega, klijenata i drugih na poslu, možda ćete početi da se osećate veoma važno - možda čak i nezamenljivo.

Problem je u tome što to može da postane recept za preopterećenost i, umesto da postignete ciljeve, da dovede do razočarenja koje će uticati na vaš profesionalni imidž i vaše izglede u karijeri.

Tako to vidi Brus Talgan.

On je osnivač američke firme Rejnmejker tinking (Rainmaker Thinking), koja pruža profesionalnu obuku poslovnim menadžerima, i autor knjiga kao što su „Kako postati nezamenljiv na poslu".

„Jedini način da postanete uspešni je da naučite da odbijete ono što se od vas traži tako što će se ljudi posle osećati poštovano", kaže Talgan za BBC.

Prilično složen izazov, budući da je posao obično mahnit i izuzetno takmičarski nastrojen.

Autor fotografije, Bruce Tulgan Potpis ispod fotografije, Brus Talgan je napisao knjigu „Kako postati nezamenljiv na poslu"

Ako ste naviknuti da uvek sve prihvatate s idejom da ćete tako zablistati u poslu, objašnjava ovaj poslovni savetnik, vrlo je verovatno da ćete na kraju samo izgubiti vreme, energiju pa čak i novac, a usput ćete skrenuti sebi pažnju sa onoga što je bitno.

Zato je važno naučiti kako da odbijete nešto, kaže ovaj stručnjak, da biste unapredili vlastitu reputaciju i izgradili radne odnose zasnovane na poverenju.

„Želite da postignete pozitivan efekat kad nešto odbijete."

Evo četiri strategije kako reći „ne" na poslu, prema Brusu Talganu.

1. Postavljajte prava pitanja i pravite beleške

Kad od vas zatraže da uradite nešto, prvi korak je da postavite prava pitanja i pokažete drugoj osobi da beležite njene odgovore.

Ako to uradite, vi iskazujete poštovanje, ne samo prema toj drugoj osobi, već i prema njenom zahtevu.

Autor fotografije, Getty Images Potpis ispod fotografije, Pre nego što odbijete, treba pažljivo da saslušate zadatak i postavite prava pitanja

Zamislimo da osoba kojoj to morate da kažete nije vaš šef.

Što više pitanja postavite o zadatku koji želi da vam poveri, i što više interesovanja pokažete, biće vam lakše da to odbijete.

A ako postavite dobra pitanja, to je prilika da demonstrirate talenat i poznavanje materije.

Štaviše, postavljanje pravih pitanja može da navede tu drugu osobu da zaista odmeri količinu traženog posla i težinu koji on ima u okviru prioriteta organizacije.

2. Dajte dobar razlog za odbijanje

Ključ je u načinu na koji ćete odgovoriti. I ako odbijete posao, važno je da ponudite alternative.

Da biste opravdali negativan odgovor morate da objasnite zašto je takav.

Obično je razlog zato što već radite neke druge stvari.

U tom slučaju, dobro je biti eksplicitan i veoma detaljan u objašnjavanju koja su vaša druga zaduženja.

Nije dovoljno reći: „Žao mi je, imam drugih poslova."

Koji bi drugi odgovori mogli da bude efikasni?

Autor fotografije, Getty Images Potpis ispod fotografije, Da biste dali negativan odgovor treba da ga valjano obrazložite

„Ne još, moram da imam još informacija."

Druga alternativa je reći: „Radim to, to i to", jasno objasnivši koji su ti drugi zadaci i pruživši sve neophodne detalje tako da vaš negativan odgovor ne deluje kao izgovor.

E sad, ako zahtev dolazi od šefa ili od osobe koja ima veću moć nad vama, možete da im date priliku da vam izmene prioritete, umesto da vam samo dodaju novi zadatak.

Istovremeno, dajete im priliku da bolje razumeju kako konkretno raspolažete radnim vremenom, tako da im bude jasno da ne izbegavate njihov zahtev ili da ne koristite vreme neproduktivno.

Neki ljudi reaguju na zahtev govoreći: „Hej, to nije moj posao."

Ali taj izraz ima nekoliko negativnih konotacija koje mogu da dovedu do sukoba.

Drugi to mogu da protumače kao da želite da kažete: „Nisi mi šef" ili „Ne možeš da me nateraš da to uradim".

Autor fotografije, Getty Images Potpis ispod fotografije, Ako kažete: „To nije moj posao", možete da izazovete sukobljavanje

Drugi način da se izađe na kraj s tim je da se objasni da niste u položaju da brzo reagujete na zahtev.

Praktično im poručujete da niste ekspert u tom polju i, da biste izvršili zadatak, morate da posvetite određeno vreme proučavanju kako se on radi.

Možete da odgovorite i nešto slično ovome: „Hvala za ovu priliku. Ako želite mene, to je u redu, ali prvo moram da naučim kako se to radi."

3. Potpomognite uspeh drugoga

Da biste potpomogli uspeh kolege, možete da kažete nešto kao: „Evo šta mogu da uradim da bih sarađivao na ovome."

Ili da pitate: „Mogu li da pomognem da pronađete nekog drugog?".

Ukoliko zahtev nije hitan, možete da kažete: „Mogu da vam pomognem, ali za dve nedelje."

Ili ako vidite da nema šanse da uradite ono što se traži od vas, možete da kažete: „Vidite, ne mogu to da uradim, ali mogu da vam pomognem ovako i ovako."

To je drugi način da iskažete profesionalizam i želju da pomognete.

4. Raspitajte se šta se posle desilo

Pokažite interesovanje i pitajte kako je sve prošlo.

Jeste li uspeli to da rešite? Jeste li našli pravu osobu?

„Molim vas, ne zaboravite, kad vam treba to, to i to, veoma sam dobar u tome."

Ideja je da se raspitate o datom slučaju kako biste nastavili da gradite dobre odnose i učvrstite poverenje, čak i ako je vaš odgovor bio negativan.