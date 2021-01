Vikipedija - 20. rođendan: Od poruke „Dobro došao svete" do najveće onlajn enciklopedije

Na stranici Vikipedije piše da ona nije pouzdan izvor, a iako je njen osnivač, uz američkog biznismena Džimija Volasa, i Lari Sanger kaže da spada u grupu onih koji to smatraju.

Kako je sve počelo?

„Džimi me je pozvao. Predložio je da osnujemo Njupediju ( Nupedia ). 'Dođi da radiš za mene'", rekao je Sanger.

„Odmah je bilo jasno da će to predugo trajati", priča Sanger u razgovoru koji je vođen preko Zuma.

„Pomislio sam da to nije loša ideja, napisao nacrt na papiru i poslao ga Džimu. Imali smo već softver, Džim se složio.

„Džim i ja smo rekli u redu, ako oni ne žele, mi imamo softver, sve je već spremno. Samo ćemo promeniti ime. To smo i uradili.

Prve reči

Prema legendi, Džimi Valas je bio autor prvih reči objavljenih na Vikipediji: napisao je Welcome World (Dobro došao svete).

„Server je misteriozno srušen nekoliko puta i ti prvi članci su nestali, ali ako Džimi kaže da je on to napisao, verovatno kao probu, onda je to najverovatnije tačno", kaže Sanger.