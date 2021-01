Korona virus i vakcine: Koliko je efikasna samo jedna doza protiv Kovida-19

Kad je 85-godišnji Kolin Horsmen krajem decembra primljen u Donkastersku kraljevsku ambulantu, bilo je to zbog sumnje na upalu bubrega.

Međutim, nedugo zatim on se zarazio Kovidom-19 - u to vreme, otprilike svaki četvrti zaraženi čovek u bolnici virus je dobio upravo tamo.

Na kraju krajeva, u svetu je do sada - u vreme pisanja ovog teksta - preminulo najmanje dva miliona ljudi.

Većina vakcina zahteva buster doze da bi funkcionisale

Kako funkcionišu buster vakcine

Kad se imuni sistem prvi put susretne sa vakcinom, on aktivira dva važna tipa belih krvnih zrnaca.

Nažalost, ovaj tip ćelija je kratkog veka, tako da iako vaše telo za samo nekoliko nedelja možda pliva u antitelima, bez druge doze to je obično praćeno rapidnim opadanjem njihovog broja.

Ipak, ključno, obično nećete imati mnogo ovih tipova ćelija sve do drugog zakazanog termina.

„Ali jednom kad dobijete buster, imaćete veću frekvenciju T ćelija, a isto važi do određene mere i za količinu kontingenta memorijskih B ćelija koje ćete imati. One će takođe praviti kvalitetnija antitela."

Prilikom drugog izlaganja istoj vakcini ili patogenu, B ćelije koje ostaju od pre mogu rapidno da se dele i stvaraju preteće mnoštvo potomaka, što dovodi do drugog talasa količine antitela koja je u opticaju.

To se dešava dok su one još u koštanoj srži - gde se proizvode bela krvna zrnca - a nakon toga one putuju u slezinu da dovrše razvoj.