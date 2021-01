Korona virus i film: Premijera novog filma o Džejmsu Bondu „Nema vremena za umiranje“ odložena treći put

Prikazivanje filma Nema vremena za umiranje (No Time To Die) već je dva puta pomerano, a prema trenutnim planovima, novi termin premijere je 8. oktobar, navodi se u saopštenju objavljenom na veb stranici filma .

Kompanija Varner Bros ranije ovog meseca objavila je da odlaže premijeru filma The Many Saints Of Newark.