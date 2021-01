Psihologija: Kako se naša ličnost menja dok starimo i zbog čega je to korisno

Većina nas bi volela da misli da ima relativno stabilnu ličnost tokom života. Ali istraživanja sugerišu da to nije baš tako

Bilo je to u oktobru 1984. godine i Regan je učestvovao u nizu debata trudeći se da ostane na dužnosti još jedan mandat.

U to vreme, Regan je već bio najstariji predsednik u istoriji - što je rekord koji je prvo oborio Donald Tramp (74), a potom i 78-godišnji Džo Bajden.

Pošalica i ubedljiva pobeda

Regan je 1984. godine bio do tada najstariji američki predsednik

On ne samo da je na svojoj strani imao iskustvo, već i „zrelu ličnost".

Misteriozna promena

To je uslovno rečeno dobitna kombinacija - i sugeriše da stereotip starijih ljudi kao mrzovoljnih i džangrizavih mora da se preispita.

Naše ličnosti su fluidne i fleksibilne

To je postepena, neprimetna promena koja počinje u našim tinejdžerskim godinama i nastavlja se najmanje do naše osme decenije na ovoj planeti.

Intrigantno, čini se da je ta pojava univerzalna: trend je primećen u svim ljudskim kulturama, od Gvatemale do Indije.

„Ali istovremeno imamo dokaze da su one korisne."

Stabilnija strana naše ličnosti

„Ali u odnosu na nas same, naše ličnosti nisu skovane u kamenu - mi možemo da se promenimo."

Slavna dugoročna studija

Tačno to se i desilo sa Lotijanskom rodnom kohortom - grupom ljudi u Škotskoj čije su osobine ličnosti i inteligencija proučavani u junu 1932. i u junu 1947. godine, dok su još bili u školi.

U to vreme, oni su imali oko 11 godina.

To je bila srećna okolnost, zato što su rezultati bili neverovatno drugačiji za dve generacije.

„Mislim da to ima smisla, zato što u starosti stvari ljudima počinju da se dešavaju brže", kaže Motus, koji ističe da je zdravlje ovih ljudi možda počelo da se narušava i verovatno su počeli da gube prijatelje i rodbinu.

Proučavanje japanskih stogodišnjaka pokazalo je da oni obično imaju visoke ocene za savesnost, ekstrovertnost i otvorenost, ali su možda od početka imali više tih karakteristika - možda je to čak i doprinelo njihovoj dugovečnosti.

Saznanje da se naše ličnosti menjaju tokom čitavog našeg života, bilo da mi to želimo ili ne, koristan je dokaz za to koliko su one fleksibilne.