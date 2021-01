Britni Spirs: Dokumentarac o problemima pevačice i pokretu #FreeBritney

Britni Spirs se probila na muzičku scenu kao tinejdžerka krajem 1990-tih, početkom 2000-tih godina hitovima „Baby One More Time", „Oops! I Did it Again" i „Toxic".

Follow us on Facebook or on Twitter @BBCNewsEnts. If you have a story suggestion email entertainment.news@bbc.co.uk.