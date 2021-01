Fudbal i Španija: Kadiz - „Luda družina" igra drugačije od svih

Do grada koji se nalazi na poluostrvu i poznat je po atraktvinim vidikovcima i očuvanim istorijskim znamenitostima, dolazi se preko dva glavna mosta.

Pa kako su uopšte stigli do toga?

To je zvezda vodilja koja stoji iza klupskog duha: LLNSN - La Lucha no se negocia (Oko borbe nema rasprave).

On shvata da Kadiz nema igrače dovoljno kvalitetne da bi loptu držali u posedu u toj meri da bi to moglo da im donese pobedu.

Ali veruje da i njegov metod predstavlja legitiman način da se dođe do pobede.

Tim je shvatio da su neočekivane pobede protiv Reala, Barselone i Atletika iz Bilbaoa potvrda one stare izreke koja kaže da boj bije srce u junaka.

Serverin bes je došao do tačke usijanja i postao skoro opipljiv, tako da je razumljiv bio strah navijača za bezbednost igrača kada su na poluvremenu otišli u svlačionicu.

Klub koji nikada nije poštovao konvencije

On je mogao da izabere bilo koji od brojnih velikih klubova u Španiji ili Evropi.

Do današnjeg dana ostao je klupska legenda.

Valjadolid je 1985. to pokušao na devet utakmica pre nego što je odustao i dozvolio mu da se vrati u Kadiz.

On je nedavno u jednom intervjuu otkrio da je Johan Krojf Magika opisao kao „jednog od pet najboljih stranih igrača u Španiji".

„Ali, kadgod bih trening zakazao za 10, on bi došao u 11, a kada bi početak bio najavljen za 11, on bi se pojavio u 12".

U nastupu očaja, on je kupio najveći i najbučniji budilnik sa likom Paje Patka koji je mogao da nađe.

Kada ni to nije dalo željeni efekat, sam je otišao ispred igračevog doma sa flamenko orkestrom koji ga je pesmom preklinjao da ustane iz kreveta.

A kada je Magiko ispileo iz rupe, rekao je da to čini ne da bi došao na trening, već zato što mu se svidela muzika.

Kada su ga pitali gde bi otišao kada bi izgubio posao u prvom timu, on je rekao:

Pre nego što složi dresove pred svaku utakmicu i pusti neku „ćirogotas" narodnu pesmu popularnu na karnevalima u Kadizu, on zapali i ruzmarin u svlačionici i okadi celu prostoriju kao da sprovodi bazičnu seansu aromaterapije.

Verovatno je to nekada u prošlosti dalo rezultat, ali štagod da je razlog, to je danas standardna procedura u klubu.

U periodu od četiri nedelje, od 18. januara do 16. februara, oni su organizovali treninge u 22 grada širom Indije ne bi li izabrali studente kojima će dati stipendije.

Možda će na taj način doći i do nove klupske legende, do nekoga ko će na svoj način ostaviti trag, baš kao što je to nekada učinio i sam Gonzales.