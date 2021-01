Korona virus i muzika: Flejming Lips priredio jedinstvene „balon koncerte" u Oklahomi

Uoči koncerta, on je rekao da će nastup biti „bezbedniji nego da odete do prodavnice".

Ako je temperatura visoka unutar lopte, u mehur je ubacivan hladniji vazduh pomoću ventilatora, a oni koji su morali do toaleta, najpre su morali da stave zaštitnu masku, da bi potom otišli do prostorije za nuždu u pratnji obezbeđenja koncerta.

Na koncertu u petak bend je svirao klasike, među kojima su Do You Realize, She Don't Use Jelly i Race For The Prize, zajedno sa numerama sa prošlogodišnjeg albuma American Head.