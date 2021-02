Drugi svetski rat, zločini i nacistički logor Ravenzbrik: Kako su obične žene postale krvnice SS-a

A to „vojno postrojenje" je koncentracioni logor Ravenzbrik za žene.

One su nacistička verzija srednjevekovnih nemačkih koliba.

„Bio je to najlepši period u mom životu", izjavila je decenijama kasnije jedna bivša čuvarka.

Ali iz svojih spavaćih soba one su mogle da vide i zatvorenice vezane lancima jedna za drugu i dimnjake gasne komore.

Krematorijum u logoru: ubijanje se nastavljalo sve do oslobođenja

Pakao i udobnost doma

Te scene deluju nevino - sve dok ne primetite oznake SS-a na odeći žena i setite se da su to isti nemački ovčari upotrebljavani za mučenje ljudi u koncentracionim logorima.

„Bili su to užasni ljudi", kaže mi preko telefona 98-godišnja Selma Van De Pere iz svog doma u Londonu.

„Dopadalo im se verovatno zato što im je to pružalo osećaj moći. Pružalo im je mnogo moći nad zatvorenicama.

Neke su bile ugušene gasom ili obešene, druge su izgladnjivane do smrti, umirale od bolesti ili primoravane na rad do smrti.

„Jesam li počinila grešku? Greška je bila ta što je to bio koncentracioni logor, ali morala sam to da uradim, inače bih i sama završila u njemu. To je bila moja greška."