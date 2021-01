Košarka, NBA i Kobi Brajant: Prošlo je godinu dana od smrti - pet „najmamba" trenutaka

Njegovi obožavaoci bili su u neverici, jer ne, to njemu ne može da se dogodi, kao da on nije sa ovog sveta, kao da je neuništiv.

81 poen

Dugo su Reptorsi vodili, imali su 15-ak poena prednosti do nekoliko minuta pred kraj treće četvrtine.

U prvoj četvrtini je postigao 14, u drugoj 12, u trećoj čak 27 - koliko mnogi ne postignu za čitav meč - a na semaforu je i dalje pisalo 12 minuta do kraja.

Taktika košarkaša Lejkersa je bila jednostavna - preneti loptu na protivničku polovinu, dati je Brajantu u ruke, pa će on već videti šta će.

Brajant je pred kraj četvrte četvrtine već upisao 70 poena i kasnije, uglavnom sa linije penala, stigao do magičnog broja 81 - i laganih 20 razlike za Lejkerse.

Delovalo je da tu utakmicu Reptorsi možda mogu i da dobiju - na nešto manje od dva minuta do kraja imali su pet poena razlike.

Semafor pokazuje da do kraja ima 31 sekunda.

Klač

U košarkaškom rečniku poznat je pojam klač ( clutch ) i to je nešto što bi svi želeli da budu, ali retki zaista jesu.

Brajant je uvek važio za klač igrača, iako je to uvek izazivalo priličnu debatu.

Da, nije baš zavidna statistika, ali je činjenica da je on uvek želeo taj poslednji šut koji sve odlučuje i u karijeri je 36 puta na taj način doprineo pobedi Lejkersa.

Tri sekunde su ostale do kraja, Majami vodi 107:105.

Ron Artest (jedno vreme poznat i po imenu Mir u svetu) izvodi aut, lopta naravno ide Kobiju u ruke - dvojica ga jure, on nekako stiže do centra, čuva ga (i to prilično dobro) Dvejn Vejd…