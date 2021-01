Korona virus i istorija: Šta će se naći u vremenskoj kapsuli iz 2020.

Pa ipak, sa svim što nam se desilo u prethodnih 12 meseci, na duge staze nam ostaju samo na brzinu sačuvani prizori: one ključne traume i najdramatičniji obrti.

Obično su subjektivne, često eklektične i uvek pričaju neku ljudsku priču. I upravo to smo i dobili kada smo zatražili priloge za kapsulu.

Nadamo se da će maske za lice postajati sve ređe i ređe, ali ovo je bila godina koju su one definisale

Jedna se odnosila na maske sa logotipima kompanija (Mansi Parik), koje su predstavljale ideju da je svet i dalje ostao konzumersko društvo, baš kao što je to bio i pre pandemije.

Sve do 2020, lična zaštitna oprema je uglavnom bila namenjena zdravstvenim i građevinskim radnicima i drugim profesionalcima kojima je bila potrebna zaštita.

Sa likovima iz crtanih filmova na prednjoj strani maske, one označavaju jak kontrast između opasnosti koje donosi zaraza i nevinosti koje sa sobom nosi detinjstvo.

Ali ako bismo morali da se odlučimo za samo jednu stavku u kategoriji ,,maski", onda bi to bili igla i konac (Pupul Bišt).

Takav je slučaj bio sa ručno pravljenim sredstvima za dezinfekciju ruku (što, mora se i to reći, ne preporučujemo osim ako baš ne morate i ukoliko zaista znate šta radite).

A kada su Ejmi Čarls i njena cimerka Elenor shvatile da su njihove uobičajene dnevne rutine za vežbanje onemogućene, one su se odlučile za ručno napravljen teg za vežbanje.

„On je neobrađen, može da se koristi i kao držač za vrata, ali je sve u svemu, to bio zabavan projekat".

Kućne sitnice i susedstvo

U mnogim zemljama je to bio dečiji crtež duge, univerzalna zahvalnica onima koji su u rizičnim, teškim i stresnim sredinama, pazili na bolesne i ranjive osobe.

Najpotpuniji nominovani predlozi su bili komadić izgorelog drveta (Leonardo Soareš) - „bolni podsetnik na to da se, bez obzira na postojanje globalne pandemije, čovečanstvo suočava sa ogromnom ekološkom krizom„ i komad crne granitne stene (Pol Braun) iz Nacionalnog parka Vošpul u Novom južnom Velsu u Australiji.

Biljke „zahtevaju dnevnu negu i utiču na to da bolje shvatimo važnost biološke raznovrsnosti", objašnjava on.

Sećam se da sam svojoj deci milion puta rekla ,Ne diraj to', ali u bašti je sve bilo bezbedno: zemlja, lišće, komšijine jagode".

U međuvremenu, došlo je i do vrtoglavog skoka u popularnosti ,,mesa" zasnovanog na biljkama, koje se već nalazilo na tržištu.

Društvena i politička promena

„Nije to bila prva godina u kojoj smo videli neku sličnu pobunu, ali možda ćemo usred nesreće kroz koju se i dalje probijamo pronaći način da je napravimo poslednjom", nastavlja ona.

Mnogo toga što se tu desilo je bez presedana, a istoričari će već sve to zabeležiti do detalja za buduće generacije.

Metju Markmen je predložio lokalne novine. Možda je to zastareli medij, ali on govori o tome šta ostavljamo za sobom time što sve dublje ulazimo u digitalno doba, ukazuje on: