Amerika i muzika: Da li su Gremiji rasistički i šta o tome kaže The Weeknd

„Kao - šta se dogodilo? Sve smo uradili kako treba. Ja nisam drska, niti arograntna osoba. Ljudi su mi govorili da ću biti nominovan - svet mi je to rekao. Kao - to je to, ovo je ta godina. Svi smo bili veoma zbunjeni".

Follow us on Facebook, or on Twitter @BBCNewsEnts. If you have a story suggestion email entertainment.news@bbc.co.uk.