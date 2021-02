Seks, LGBT i psihologija: Da li se sprema nova seksualna revolucija

„Za 20 do 40 godina, većina ljudi širom sveta, tamo gde je zdravstveni sistem dobar, biraće da začne nov život u laboratoriji."

„Kao i kod većine stvari, u početku će se javiti priličan broj negativnih reakcija, ali kada se, s vremenom, bude pokazalo da ta deca nemaju dve glave i rep", javnost ne samo da će tolerisati to, već će se pre odlučivati za neseksualnu reprodukciju."

To pitanje Dejvid Halperin postavlja u istoimenom provokativnom eseju.

Upražnjavati seks i teoretisati o tome šta on znači deluje prirodno za životinje koje velik deo vremena provode baveći se oštrom kritikom.

Upražnjavamo seks zato što on ispunjava naše biološke nagone, među kojima su neophodni nagoni da se razmnožimo i zbližimo.

Zapravo, to su dva razloga koje nam donosi zapadna tradicija, i oba su postavljena oko telosa, to jest krajnjeg cilja.

Da to objasnimo, iako je stav predočen u hrišćanskoj etici, koren vuče iz drugog izora.

Drugi važan razlog za seks dolazi od Aristotela, kako to ističe Halperin.

Seks nije sam po sebi dovoljan, on teži ka nečemu, nečemu višem, nečemu uzvišenijem.

Kao i mnogi drugi, Aristotel uzima zdravo za gotovo to da seks i ljubav idu ruku podruku - ali nikad ne pokušava da demonstrira validnost te pretpostavke.

Ono što, međutim, barem prema Halperinu, demonstrira jeste to da „seks nije konačni cilj erotske želje".

Ali to su samo dva od mnogih mogućih odgovora. Kao i drugi kulturni fenomeni, seks prevazilazi svoje razloge.

Iz ugla preživljavanja, savršeno ima smisla to što jedemo, i to što jedemo u društvu - naposletku, našim precima je značilo to što su gomilali zalihe (više za našu grupu znači više i za mene).