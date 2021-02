Amerika, Holivud i zlostavljanje: Evan Rejčel Vud optužila Merlina Mensona za „užasno zlostavljanje"

Vud je prethodno govorila da je žrtva silovanja i zlostavljanja u porodici, ali nikada do sada nije otkrila o kome se radi.

„Čovek koji me je zlostavljao zove se Brajan Vorner, a svet ga zna kao Merlina Mensona", napisala je proslavljena glumica serije Zapadni svet ( Westworld) .

„Počeo je da me priprema dok sam bila tinejdžerka, a onda me je na užasne načine godinama zlostavljao - isprao mi je mozak i izmanipulisao me da se ponašam poslušno".