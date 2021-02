Holivud: Premiunuo američki glumac Hal Holbruk - njegove uloge svi znate

Holbruk je glumio u mnogim TV serijama, među kojima su najupečatljivije uloge u The West Wing i Sopranovi

Hal Holbruk, američki glumac svojevremeno nominovan za Oskara za ulogu „Dubokog grla" u filmu „Svi predsednikovi ljudi" (All the President's Men), umro je u 95. godini.

Holbruk, koji je glumio i u „Vol Stritu" (Wall Street), „U divljini"(Into The Wild) i „Linkolnu" (Lincoln), preminuo je 23. januara, saopštio je njegov agent za Njujork Tajms.

U filmu „Svi predsednikovi ljudi", Holbruk glumi čoveka iz vlasti koji novinarima, koji istražuju aferu Votergejt (Watergate) iz vremena kada je predsednik SAD bio Ričard Nikson, daje ključne dokaze.

Holbruk je takođe imao istaknutu pozorišnu karijeru, a ostaće najviše upamćen po tumačenju Marka Tvena.

Glumio je u mnogim TV serijama, poput političke drame „Zapadno krilo", igrajući republikanca Albija Dankana.

Bredli Vitford, koji je glumio Džoša u toj u seriji, tvitovao je: „Bože moj, kakav neverovatan glumac. Počivaj u miru, Hal."

Reditelj Edgar Rajt je izjavio: „Kakvo delo ostavlja Hal Holbruk. Obožavao sam njegove uloge u 'Magli', 'Svi predsednikovi ljudi', 'Magnum Force', 'Creepshow', 'Capricorn One',' The Star Chamber', 'Wild In The Streets', 'Into The Wild' i mnogim drugim".

Dastin Hofman i Robert Redford kao novinari Vašington Posta u filmu Svi predsednikovi ljudi

Veliku popularnost donelo mu je tumačenje čuvenog američkog romanopisca Marka Tvena, kako na pozorišnoj sceni, tako i u TV seriji.

Ta uloga mu je donela Toni nagradu za nastup na Brodveju 1966. godine i prvu od njegovih 10 nominacija za Emi 1967. godine.

Tokom duge karijere Holbruk je osvojio pet nagrada Emi.

Holbruk je glumio Marka Tvena još dok je bio 19-godišnji student.

Hal Holbruk je tumačio lik Marka Tvena sve do svojih 90-tih godina

Kasnije je istu ulogu imao i na televiziji i u međunarodnim pozorištima, a takođe i za bivšeg predsednika Dvajta Ajzenhauera i na međunarodnoj turneji koju je sponzorisao američki Stejt department.

Nastavio je da tumači Tvena sve do ranih 90-tih, igrajući na Brodveju i širom Amerike, zabeleživši čak 2.200 predstava.

„Mark Tven me ujutro izvlači iz kreveta", rekao je Holbruk 2014. godine.

Uloge sa težinom

Holbruk je rođen u Klivlendu 17. februaru 1925. godine, a njegova majka je bila glumica u vodviljima.

Počeo je da glumi sa 17 godina, nastupivši u popularnoj farsi „Čovek koji je došao na večeru" (The Man Who Came to Dinner) u teatru u Klivlendu.

U ulozi policajca u Prljavom Hariju (Dirty Harry: Magnum Force)

Služio je vojsku u Njufaundlendu tokom Drugog svetskog rata, da bi potom pohađao Univerzitet Denison u Grenvilu, Ohajo.

Zatim je otišao u Njujork i studirao zajedno sa glumicom Utom Hagen, a 1950-tih je glumio u sapunici Bolji dan (The Brighter Day).

Prvu nagradu Emi osvojio je 1971. godine za ulogu u NBC TV drami The Bold Ones: The Senator, a potom je dobio Emija i za ulogu komandira Lojda Bučera u TV filmu Pueblo 1973. godine, o zapleni američkog špijunskog broda u vodama Severne Koreje 1968. godine.

U novije vreme pojavljivao se u razim TV serijama, poput Sinovi anarhije (Sons of Anarchy)

Za tumačenje lika američkog predsednika Abrahama Linkolna u TV seriji Linkolna, takođe je nagrađen Emijem.

Ponovio je ulogu u ABC mini seriji Sever i Jug 1985. godine i njenom nastavku sledeće godine.

Između mnogih drugih serija, pojavio se i u Zapadnom krilu (West Wing), Sopranosima (The Sopranos), Kostima (Bones), Uvod u anatomiju (Grey's Anatomy) i Havaji Fajv-0 (Hawaii Five-0).

Hal Holbruk sa suprugom Diksi Karter

Osim upečatljivih uloga u filmovima Svi predsednikovi ljudi i U divljini, ostaće upamćen i po ulozi policijskog poručnika gladnog moći u filmu Prljavi Hari: Magnum Fors.

Kada je imao 82 godine, 2008, Holbruk je postao najstariji glumac nominovan za Oskara za sporednu ulogu u filmu U divljini (Into the Wild), sa Emil Hirš u glavnoj ulozi.

Međutim, od tada ga je pretekao Kristofer Plamer, koji je bio nominovan i dobio je Oskara u istoj kategoriji 2018. godine kada je imao 88 godina.

Poslednjih godina, Holbruk je bio često na TV ekranima zbog uloga u nekoliko serija, među kojima su Sinovi anarhije (Sons of Anarchy), Rektifaj (Rectif ) i sitkom Designing Women.

Holbrukovi memoari Harold: Dečak koji je postao Mark Tven objavljeni su u septembru 2011. godine.

Tri puta se ženio.

On i treća supruga Diksi Karter - koja se takođe pojavila u Designing Women - venčali su se 1984. i ostali zajedno do njene smrti 2010. godine.

Imao je troje dece i dve poćerke, kao i dvoje unučadi.