Rusija, misterije i nestanak: „Smolenski Tvin Piks” - nestanak srednjoškolca u Rusiji

„Uvek se zalagao za mlađe od sebe"

„Sledećeg dana došao sam kod njega, i kažem mu - volim te, želim da postaneš samostalan, gotivan si momak, možeš da nađeš dobar posao, da odeš u Moskvu, nećeš biti u ovom us**nom Smolensku, kako što ja tavorim ceo život. On me je kao saslušao", navodi Fadejev.

„Vrati se kući"

„Da li oni to fotografišu leš ili šta?"

Devojčica je pritrčala majci sa rečima: „Mama, postoje momci i devojke koji piške na dečaka". Zatim je to ispričala i baki. Ova se zaprepastila: „Dašo, kako kako misliš piške? A kako su devojke to uradile?"

„Oko njega stoje tri krupna jaka momka, u pozadini se vidi koliba. Nisam uveličavala fotografiju, pošto me je fotografija uplašila. Stekla sam utisak da nije živ. Da li to oni slikaju leš? Čak sam to i naglas izgovorila. Uplašila sam se i ugasila računar."

„Šupe, napuštene kuće, vikendice - svuda smo tražili"

„Odmah sam im rekao, šta stojite? Užurbano sam išao unaokolo, treba da ispitujemo lokalce i da svakome kažemo kuda da ide ... Ja sam proaktivna osoba, usmeren sam na cilj. Vlad je nedostižan cilj,ne mogu da stignem do njega. Volim ga, u glavi mi je užas što ne mogu da stignem do cilja."

„Sve je moguće kada si u paklu"

„Terali su me od sebe, kao da imam kugu, slali me dođavola, a ja sam ponovo odlazio kod njih. I sam sam tražio kamere za nadzor, sam sam donosio spiskove očevidaca. Nisu nas shvatili ozbiljno, islednica u Andrejevoj kući se šalila: „Oh, možda si ga ti ovde iskopao?" Svi su se zabavljali, svi su mislili da smo dvorske lude. Zašto su se tako ponašali? Neki su znali istinu i ćutali su, a neki su mislili da je samo pijani otišao u šumu, a ko je on uopšte? Pa on je niko, j*****, samo neko dete koje je otišlo u šumu", priča majka dečaka.