Korona, zaraze i zdravlje: Šta je to virus nipa i zašto su naučnici zabrinuti

Pre 1 sata

Sledeća pretnja

Stopa smrtnosti za nipu varira od 40 do 75 odsto u zavisnosti od toga gde je izbila epidemija.

Svake godine Svetska zdravstvena organizacija (SZO) analizira veliki spisak patogena koji bi mogli da dovedu do vanredne situacije u javnom zdravlju da bi odlučila kako da odredi prioritete u istraživanju i dodeljivanju sredstava za razvoj.

Usredsređuju se na one koji predstavljaju najveću pretnju po ljudsko zdravlje, one koje imaju najveći epidemijski potencijal i one za koje ne postoji vakcina.