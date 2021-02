Film i Zlatni globus 2021: Prvi put tri rediteljke u najužem izboru za nagradu

Autor fotografije, Universal/Amazon/Searchlight Potpis ispod fotografije, S leva na desno: Emeralda Fenel, Redžina King i Kli Žao u trci za najboljeg reditelja

Tri žene nominovane su za najbolju režiju za Zlatni globus - prvi put je više od jedne ušlo u uži izbor u jednoj godini.

Redžina King, Kloi Žao i Britanka Emeralda Fenel nominovani su zajedno sa Dejvidom Finčerom i Aronom Sorkinom.

Fincher's Mank Dejvida Finčera je film sa najviše nominacija - šest nominacija - isto koliko i Kruna (The Crown) u kategoriji TV serija, koja je izazvala mnogo različitih komentara zbog načina na koji su predstavljeni članovi britanske kraljevske porodice.

Slede Sorkinov film Suđenje čikaškoj sedmorki (Trial of the Chicago 7) i TV komedija Schitt's Creek sa po pet nominacija.

Pobednici će biti proglašeni na ceremoniji 28. februara.

Nagrade se dodeljuju dva meseca kasnije nego obično zbog pandemije korona virusa.

Autor fotografije, Amazon/Netflix Potpis ispod fotografije, Saša Baron Koen i Olivija Kolman

Saša Baron Koen i Olivija Kolman su među Britancima nominovanim za glumačke nagrade.

Oboje imaju po dve nominacije.

Baron Koen je nominovan za uloge u filmovima Borat 2 i za Suđenje čikaškoj sedmorki.

Kolman je nominovana za najbolju glumicu u TV drami Kruna, i ponovo je u najužem izboru za film Otac (The Father).

Ema Korin i Džoš O'Konor takođe su nominovani za uloge princeze Dajana i princa Čarlča u Kruni.

Anja Tejlor-Džoj je još jedna glumica koja se takmiči za dve nagrade - za aulogu u filmu Ema i Netfliksov Damin gambit (The Queen's Gambit).

Prisustvo tri žene u kategoriji najboljeg režisera dolazi pošto je u poslednjih 77 godina nominovano samo pet ženskih rediteljki, od kojih je poslednja bila Ava Duvernej za Selmu 2014. godine.

Fenel, King i Žao nominovane su za filmove Devojka koja obećava (Promising Young Woman), Noć u Majamiju (One Night in Miami) i Zemlja nomada (Nomadland).

Britanka Fenel je bila glavna scenaristkinja u drugoj sezoni serije Killing Eve, a ujedno glumi lik Kamile Parker Bouls u seriji Kruna.

King je takođe i glumica, a osvojila je i Oskara i Zlatni globus 2018. za ulogu u filmu If Beale Street Could Talk.

Kineska rediteljka Žao je prva žena azijskog porekla nominovana za nagradu.

Filmovi sa najviše nominacija

Mank - 6 nominacija

- 6 nominacija The Trial of the Chicago 7 - 5

- 5 The Father - 4

- 4 Nomadland - 4

- 4 Promising Young Woman - 4

Za nagradu u kategoriji najbolji film takmiče se: Mank, Trial of the Chicago 7, The Father, Nomadland i Promising Young Woman.

Novi film o Boratu, odnosno nastavak onog iz 2006. godine, takmiči se za nagradu u kategoriji mjuzikl i komedija, zajedno sa Hamilton, Palm Springs,The Prom i Music, rediteljski debi muzičke Sia.

Najbolja TV serija - nominacije

The Crown - 6 nominacija

- 6 nominacija Schitt's Creek - 5

- 5 Ozark - 4

- 4 The Undoing - 4

- 4 The Great - 3

- 3 Ratched - 3

Glavna ženska uloga u filmu (drama) - nominacije

Viola Dejvis, Ma Rainey's Black Bottom

Andra Dej, The United States vs. Billie Holiday

Vanesa Kirbi, Pieces of a Woman

Frensis Mekdormand, Nomadland

Keri Maligan, Promising Young Woman

Glavna muška uloga u filmu (drama) - nominacije

Riz Ahmed, Sound of Metal

Čedvik Bozman, Ma Rainey's Black Bottom

Entoni Hopkins, The Father

Geri Oldman, Mank

Tahar Rahim, The Mauritanian

Mjuzikl ili komedija - nominacije

Borat Subsequent Moviefilm

Hamilton

Music

Palm Springs

The Prom

Nominacije u kategoriji glumica u mjuziklu ili komediji

Marija Bakalovaa, Borat Subsequent Moviefilm

Kejt Hadson, Music

Mišel Fajfer, French Exit

Rozamund Pajk, I Care A Lot

Anja Tejlor-Džoj, Emma

Nominacije u kategoriji glumac u mjuziklu ili komediji

Saša Baron Koen, Borat Subsequent Moviefilm

Džejms Korden, The Prom

Lin-Manuel Miranda, Hamilton

Dev Patel, The Personal History of David Copperfield

Endi Samberg, Palm Springs

Najbolja ženska sporedna uloga (bilo koji žanr) - nominacije

Glen Klouz, Hillbilly Elegy

Olivija Kolman, The Father

Džodi Foster, The Mauritanian

Amanda Sajfred, Mank

Helena Zengel, News of the World

Najbolja muška sporedna uloga (bilo koji žanr) - nominacije

Saša Baron Koen, The Trial of the Chicago 7

Danijel Kaludža, Judas and the Black Messiah

Džared Leto, The Little Things

Bil Marej, On the Rocks

Lesli Odom Džunior, One Night in Miami

Najbolji reditelj/rediteljka

Dejvid Finčer, Mank

Redžina King, One Night in Miami

Aron Sorkin, The Trial of the Chicago 7

Kloi Žao, Nomadland

Emeralda Fenel, Promising Young Woman

Najbolji scenario

The Father

Mank

Nomadland

Promising Young Woman

The Trial of the Chicago 7

Autor fotografije, HBO Potpis ispod fotografije, Hju Grant i Nikol Kidman igraju supružnike u mini drami The Undoing

Velike zvezde Nikol Kidman i Hju Grant nominovani su za najbolju glumicu/najboljeg glumca za uloge u kategoriji mini-serije The Undoing.

Grant je već osvojio Zlatni globus u ovoj kategoriji 2019. godine za ulogu u filmu A Very English Scandal.

Netfliks ove godine dominira u ovoj kategoriji sa 22 nominacije - tri puta više od Amazon Studios, koji ima sedam.

Sve nominacije pročitajte ovde.

Zlatni globus, kojegodišnje dodeljuje Holivudsko udruženje stranih medija (HFPA), prepoznaje i filmove i televizijske emisije i predstavlja najprestižnije filmske nagrade posle Oskara.