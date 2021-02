Video igre i ljudi sa invaliditetom: To su pravi šampioni - gejmeri svetske klase koji ne mogu da drže džojstik

Za iskusnog instruktora skajdajvinga sa oko 6.000 skokova za sobom, to je trebalo da bude samo još jedan običan dan na poslu.

„Sećam se da sam zurio u zemlju - i to je bilo to", ispričao je kasnije novinarima.

„Bio sam jedan svetlosni snop udaljen od smrti", rekao je on.

„To sam ja još bio naivan u toj fazi", kaže on, „zato što se nikad još nisam susreo sa takmičarskim gejmerskim duhom kod nekoga ko je bio tako teško paralisan kao Kris."

Skotov ranac visio he sa njegovih invalidskih kolica i on je zamolio Putrina da zavuče ruku u njega i izvadi uređaj.

Bio je to Skotov Kvadstik i on mu je pomagao da igra video igre ustima.

„Bilo je to neverovatno okretno i umešno", kaže Putrino.

„I odjednom me je razbio u NBA 2K."

To iskustvo mu je dalo ideju.

On je igrao video igre otkad je bio dete.

„Sećam se da sam igrao Nintendo sa braćom", kaže on.

„Nisam našao način da povratim takmičarski duh nakon što sam se povredio", kaže on.

Prva igra koju je igrao bila je Call of Duty: Black Ops - pucačka igra u zombi režimu koja se Hantu posebno dopadala.

To je bilo otkrovenje.

Jedna od prvih video igara koje su igrali zajedno onlajn bila je League of Legends, gladijatorska igra u kojoj se dva tima bore jedan protiv drugog u fantazijskom okruženju.

To je igra koja se oslanja na timski rad i, dok su igrali, do izražaja su dolazili različiti stilovi igre i karakteristike svakog člana tima.

„Bio je to pogodak metkom u vrat", kaže ona.

„Ljudi to ne znaju", kaže Hant.

„I veoma je oslobađajuće pobediti ih. To je sastavni deo zabave."

„Tako da je to skroz kul."

„Zaustavio je kolica i pogledao me preko ramena da bi me pitao: 'Stvarno misliš da mi možemo ovo? Možemo li mi to da izvedemo?'"