Planinarenje: Ima 81 godinu i sprema se da osvoji još dva najviša svetska vrha

Autor fotografije, Courtesy of Carlos Soria

„Teško je disati, pa me podseća na to kada sam na velikoj nadmorskoj visini", kaže s osmehom.

Osvojio je 11 od 14 najviših vrhova od kada je napunio 60 godina. Brzo nakon što je oduvao 60 svećica, sa 62 godine postao je najstariji čovek koji se popeo na Mont Everest. Do sedamdesete godine osvojio je najviše vrhove svih sedam kontinenata.

„Na mojim dvema nogama"

„Najponosniji sam na to što nikada nisam pretrpeo ozbiljne promrzline i nikada me nisu spasavali", kaže on.