Amerika, Tramp i opoziv: Počinje suđenje u Senatu - šta čeka bivšeg predsednika SAD

To, prema njihovom mišljenju, znači da Tramp nije mogao da podstakne demonstrante na nasilje.

Trampovi advokati takođe tvrde da je ovo suđenje „apsurdno i protivustavno" jer je on napustio funkciju i sada je privatno lice.

Šta tvrde demokrate?

Šta će se dešavati u utorak?

Opoziv (impičment)

Procedura za opoziv Donalda Trampa već je jednom pokrenuta - to je učinio Predstavnički dom pod kontrolom demokrata u decembru 2019. godine, zbog optužbi da je na neprimeren način zatražio pomoć od Ukrajine kako bi povećao svoje šanse za reizbor.

On je tek treći američki predsednik protiv koga je pokrenut opoziv.

To je politički proces, pre nego krivični.

On bi mogao da izgubi i povlastice dodeljene njegovim prethodnicima prema Zakonu o bivšim predsednicima iz 1958. godine , koje podrazumevaju penziju, zdravstveno osiguranje i lično obezbeđenje o trošku poreskih obveznika.

Koji predsednici su bili u sličnoj situaciji?

Ali do glasanja nikad nije došlo.

On do današnjeg dana ostaje jedini američki predsednik koji je to učinio.