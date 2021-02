Dejting, veze i tehnologija: Može li aplikacija da vam pronađe srodnu dušu

Met Tejlor je pobedio Tinder za jednu noć. Primenio je na svom kompjuteru kôd koji je automatski svajpovao udesno svaki profil koji je odgovarao njegovim interesovanjima. Do jutra je prelistao 25.000 profila.

Jasno je da Tejlor ništa nije želeo da prepusti slučaju. Zašto bi se oslonio na to da će mu algoritam ponuditi odgovarajuće profile, kad naprosto može sve da ih svajpuje udesno?

Niko, međutim, neće moći da ponovi njegov uspeh, pošto je aplikacija danas zaštićenija nego pre nekoliko godina i algoritam je ažuriran tako da kažnjava one koji svakoga svajpuju udesno.

„Ljudi koji su singl prosto žele da takvo nešto postoji - to je romantični ekvivalent plana za lako mršavljenje", tvrdi dr Samanta Džoel, vanredna profesorka na univerzitetu Vestern, u Londonu, u Kanadi.

„Ljudi to žele zato što ih iscrpljuju izlasci sa svakom pojedinačnom osobom. Kao i kod većine neostvarenih želja, mislim da treba s oprezom prihvatiti kad neko tvrdi da je uspešan u tome."

Mnoge aplikacije i sajtovi tvrde da su u stanju da, na osnovu podataka, pretražuju profile kako bi ponudili bolja podudaranja, ali uspeva li im to?

Ispitanike je pitano da li se slažu sa raznim konstatacijama, od toga da su „vesele osobe", preko toga da se „plaše da ih neko ne ostavi" do toga da li bi, „da mogu opet da prožive život, sve uradili drugačije".

Prva je učesnička želja, to jest, to koliko su se ljudima u proseku dopali njihovi dejtovi u odnosu na druge.

To pokazuje koliko je svaka osoba izbirljiva. Da li se lako pronalazi sa drugima ili joj je teško da oseti hemiju?

Druga je partnerska želja, to jest, to koliko su ljudi poput vas bili uspešni u poređenju sa svojim partnerima.

To možda zvuči kao zavrzlama, ali Džoel tvrdi da bi njen algoritam uspešnije baratao prosečnim rezultatima svakog učesnika nego što nudi prikladne odgovore.

Moja procena toga da li ste bili zabavni nakon susreta odrediće to da li ćete mi se dopasti, ali to neće učiniti moja želja za zabavnom osobom, kao ni to koliko bi smatrate da ste zabavni, zato što možda ne delimo isti smisao za humor."