Tehnologija, Kina i vojska: Mit i realnost o super vojnicima

Ali uprkos prašini koja se digla oko svega, mogućnost da se stvori stvarna verzija filmskog super vojnika nije toliko preterana kao što to na prvi pogled izgleda, a za nju nije zainteresovana samo Kina.

Zahvaljujući ogromnim budžetima i stalnom željom da steknu prednost, vojske čitavog sveta često su pokretačka snaga iza tehnoloških inovacija, od onih vrhunskih do sasvim skromnih.

To može da znači menjanje samog vojnika.

„Možete da zamislite kako čovek stvara čoveka sa nekim datim karakteristikama, i to ne samo teoretski, već i praktično.

„Ne postoje etičke granice u Pekingovoj potrazi za nadmoći", napisao je on u Vol strit žurnalu .

Upitana da li nova direktorka Avril Hejns deli mišljenje svog prethodnika, iz njene kancelarije je rečeno da ona to do sada nije komentarisala, ali je ukazala na njene ranije izjave u kojima upozorava na pretnju koju predstavlja Kina.

Ambicija protiv stvarnosti

Iako neke karakteristike mogu da se izmene kod odraslih uz pomoć editovanje gena, izmena DNK embriona ponudila bi jedan od najplauzibilnijih puteva do „super vojnika".

Kineski naučnik He Điankui je 2018. godine izneo zapanjujuće saopštenje - on je uspešno izmenio DNK u embrionima bliznakinja kako bi ih sprečio da se one zaraze HIV-om.