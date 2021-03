Svemir, nauka i istraživanja: Hoćemo li naći život negde drugde

Život na Marsu?

Ali ako to možete da vidite dalje od toga, stvari počinju da se popravljaju.

Ako je to slučaj, možda ćemo još naći fosile u Marsovim stenama.

Potaknut gravitacionim potezanjem same džinovske prstenaste planete, unutrašnjost Encelada može biti prostrani okean tečne vode čak i dok je površina zaleđena.

To ne garantuje da ćemo ikada naći vanzemaljske ribe kako plivaju tim mesečevim morima, naravno.

Ali to je zanimljivo mesto da se tamo pogleda.

Otkriti da li je to slučaj znači doći do informacija iz prve ruke. To radimo za Mars.