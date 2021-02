Vakcinacija protiv korona virusa: Kako napreduju Balkan i svet - iz dana u dan

EIU se bavila svetskim proizvodnim kapacitetom baš kao i zdravstvenom infrastrukturom neophodnom da ove vakcine stignu do ljudi, brojem stanovnika sa kojim neka zemlja mora da se nosi i, naravno, onim što one mogu da priušte.

Nema podataka o vakcinama. U nekim slučajevima, može da dođe do zastoja od datuma kada se proglasi početak vakcinacije do trenutka objave podataka

To je zato što je ova zemlja odlučila da uloži novac u vakcine iz evropskih fabrika, brinući se da bi SAD pod Donaldom Trampom mogle da uvedu zabranu na izvoz.

Ali to se ispostavilo kao veoma loša opklada.

To je jedno od retkih mesta na kojima je ruska vakcina Sputnjik V i kineska vakcina Sinforam već uveliko dostupna.

Zemlje koje koriste prvu i drugu dozu Sinofarma takođe će računati na Kinu za eventualne buster doze ukoliko one budu bile neophodne u budućnosti.

„Kina dolazi sa proizvodnim pogonima i obučenim radnicima, tako da će to Kini omogućiti dugoročni uticaj", kaže Agata Demara.

To što ste globalna supersila u vakcinama, međutim, ne znači da će vaša populacija biti vakcinisana prva.

Istraživanje EIU predviđa da dve svetske supersile u proizvodnji vakcina, Kina i Indija, možda neće biti dovoljno vakcinisane do kraja 2022. godine.

To je zato što obe zemlje moraju da se izbore sa ogromnim brojem stanovnika i nestašicom zdravstvenih radnika.

Ali sredinom prošle godine, njegova porodica je pomislila da je on počeo da gubi razum.

Kladio se u stotine miliona dolara vlastitog novca na vakcine dok još nije znao da li će one da funkcionišu.

U januaru su prve doze tih vakcina, u izradi Oksforda i Astrazeneke, stigle do indijske vlade.

On sad proizvodi 2,4 miliona doza dnevno.

„Mislio sam da će pritisak i svo ludilo da popuste sad kad smo napravili proizvod", kaže on.

On kaže da proizvodnja ne može da se pojača preko noći.

„Za to je potrebno vreme", kaže Punvala.

On sad uživa veliku prednost, zato što je krenuo da gradi pogone u martu prošle godine i da u avgustu pravi zalihe stvari kao što su hemikalije i staklene bočice.

Tokom same proizvodnje, količina napravljenih vakcina može u velikoj meri da varira i ima mnogo stadijuma u kojima stvari mogu da pođu po zlu.

Ostale će ih plaćati, ali teorija je da će one dobiti bolju cenu pregovaranjem preko ovog bloka nego da to rade same.