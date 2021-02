Kina, manjine i optužbe: Zatvorenice iz ujugurskog logora - „sistematski nas siluju"

Ubrzo posle toga, prema procurelim dokumentima do kojih je došao dnevni list Njujork Tajms, on je naložio lokalnim zvaničnicima da odgovore „apsolutno bez milosti".

„Onda sam shvatila da me samo gazi po stomaku. Skoro sam se onesvestila - osetila sam kako me obuzima talas vreline."

„Žena me je odvela u sobu do one u koju su uveli devojku. Imali su električni štap, nisam znala šta je to, i gurnuli su ga u moj genitalni trakt, mučeći me elektrošokovima."