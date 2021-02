Hrana, kuvanje i televizija: Gordon Remzi o novom kvizu, restoranima i želji „da malo može da diše”

Otkako je izbila pandemija, organizovane su inicijative da se pomogne restoranima, sa programima kao što su Eat Out To Help Out i privremenom zabranom da stanodavci izbacuju na ulicu firme koje su zaostale sa plaćanjem zakupa.