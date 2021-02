Aleišo Paz - Vatreni dečak: „Posle nesreće, više se plašim života nego smrti“

Sa osam godina, on je pretrpeo strašne opekotine na više od 90 odsto tela. Od tada, morao je da živi sa bolom i danima koje je teško istrpeti.

„Bes je ono što me natera da ustanem iz kreveta svaki dan", kaže Paz za BBC preko telefona.

„On me održava u životu. Razlog zašto mogu da istrpim život i nastavljam to da radim i ono što izbacujem iz sebe repujući, stvarajući muziku."

On je tada bio spavao i probudio se u plamenu. Ali, pukim čudom, Paz je preživeo.

Paz ne voli javne prostore ili kad ljudi zure u njega. On tada postaje podozriv prema njima.

I zato je izuzetno to što je ispričao svoju priču u skorašnjem dokumentarcu Vatreni dečak (El Niño de Fuego) režisera Ignasija Akončije.

Ali on gledaocima poručuje da ne očekuju „ništa" od njegove priče - njegova priča ne govori o ličnom napretku, kaže on.

„Ne želim da me ljudi greškom dožive kao primer nekakvog napretka. Nisam uspeo da se izborim ni sa čim.

„Ne mogu da zaboravim nesreću. Kad god je se setim, počnem da je rekonstruišem do detalja. Nikad nisam izgubio svest dok sam goreo. To je teško zaboraviti."

On kaže da ima stalne noćne more i da ne spava mnogo.

„Ne prepoznajem sebe kao dete"

„Kad vidim sebe kao dete, ne prepoznajem se", kaže on.

„Ali to nema nikakve veze sa fizičkim izgledom. Ono što ne mogu da imam je osećanje nade, želju da se uhvatim u koštac sa svetom i budem srećan."

Posle nesreće navukao je na sebe oklop i to je bio način njegovog bivstvovanja.

„Moje ime je Aleišo, ali to ime me ne predstavlja u pravom svetlu. Aleišo je ime deteta koje sam nekad bio, a ne mladića koji sam danas."

Ali Paz ceni to što su mu se neki ljudi koji su pogledali dokumentarac javili da mu kažu da im je njegova priča pomogla.

On kaže da isprva nije bio zadovoljan naslovom filma - Vatreni dečak - koji mu je nakon toga postao nadimak.

„Kad ljudi dođu da ti se zahvale, bilo da vi to želite ili ne, to ima uticaja na vas", priznaje on.