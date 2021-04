Etiopija i ratni zločini: „Izgubila sam ruku kad je vojnik pokušao da me siluje“

Pre 11 minuta

To je zato što su snage bezbednosti pokrenule operaciju lova na preostale članove TPLF-a koji su odbili da se predaju, što je dovelo do optužbi za teška kršenja ljudskih prava stanovnika Tigreja.

„Rekao je: 'Niko sada ne može da te spasi. Skidaj se.' Preklinjala sam ga da to ne radi, ali on me je uporno udarao pesnicom."