Ujedinjeni Arapski Emirati i monarhija: Ko je princeza Latifa, nestala ćerka vladara Dubaija

Bilo je to u februaru 2018. godine, a one su se upustile u sprovođenje rizičnog plana da izvuku Latifu iz Dubaija i započnu novi život u inostranstvu.

Princeza nije imala pristup pasošu i bila je pod stalnim nadzorom, tako da su njih dve morale krišom da se izvuku iz Dubaija i odvezu se do obale Omana.

Bili su im potrebni čitavi sati da stignu do međunarodnih voda, vozeći se u gumenom čamcu i na vodenom skuteru.

Uveče su stigle do jahte koja je trebalo da ih preveze na slobodu.

„Latifa je vrištala i ritala se. Uporno je ponavljala: 'Ne vraćajte me u UAE. Samo me ubijte ovde'", rekla je Tina.

„Komandosi su me nosili kroz dugi hodnik do jedne velike prostorije i preda mnom se odjednom stvorilo četiri ili pet generala."

„'Ne želim da idem u Dubai, želim da dobijem azil. Nalazila sam se u međunarodnim vodama, morate da me pustite.'"

„Ščepao me je. Podigao sa zemlje. Šutirala sam se i opirala, ali on je bio mnogo veći od mene.

„I ovde sam od tada, sama, drže me u samici. Nemam pristup medicinskoj pomoći, nema suđenja, optužnice, ničega."

„Kad sam prvi put čula njen glas, zaplakala sam. Nisam mogla da se suzdržim. Bio je to veoma, veoma emotivan trenutak."

„Ovaj video snimam u kupatilu, zato što je to jedina prostorija sa vratima koja mogu da se zaključaju. Ja sam talac. Nisam slobodna.

„Drže me kao zarobljenicu u ovom zatvoru. Moj život nije u mojim rukama."

„Ne smemo da se pretvaramo da je, samo zato što je to vila, sve u redu", kaže izvršni direktor Hjuman rajts voča Ken Rot.

„Ta žena je zatočena. To je praktično zatvorska samica, sem što su tu i njeni čuvari.

„Svaki dan strahujem za bezbednost i za život. Ne znam da li ću preživeti ovu situaciju. Policajci mi prete da ću ostati u zatvoru do kraja života i da nikad više neću videti svetlost dana.

„Za mene je to prosto pitanje, jesam li ili nisam slobodna? I dobro, u redu, svet će onda saznati da nisam slobodna.

„Rekla mi je da će to biti neka vrsta testa, da se vidi kako ću reagovati okružena ljudima, nakon što sam toliko dugo vremena provela u zatvoru", kaže Latifa u jednom videu.

Latifa je, za to vreme, držana u potpunom neznanju.

Robinson kaže da je mislila da su to privatne fotografije i bila je zapanjena kad su ih UAE objavile čitavom svetu devet dana kasnije.

„Sve je to bila jedna velika nameštaljka. Bilo je tako kao da su me nasankali", kaže Latifa.

Ali u slučaju njene maćehe, princeze Haje došlo je do izuzetnog obrta.

„Relativno ubrzo potom", priseća se Robinson, „pozvala me je Haja rekavši: 'Meri, ja sam u Londonu. Upravo sam stigla u London sa dvoje dece. Došla sam u odeći koju smo imali na sebi, jer se strašno plašim. Nismo bile u pravu. Saznala sam mnogo toga.'"

Haja je kasnije pričala da se šeiku nije dopadalo njeno raspitivanje za Latifu i da je on postajao sve agresivniji prema njoj.

Ali to ga je koštalo više nego što je očekivao.

Za Tinu je to bio veliki preokret. „Mislila sam da je to nešto što bi moglo da dovede do njenog brzog oslobađanja."